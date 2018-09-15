Артем Кулишев: "Оренбург" - это не "автобус"

Полузащитник "Оренбурга" Артем Кулишев в интервью "Спорт день за днем" отметил, что его команда хочет занять высокое место в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

– Игра "Оренбурга" – это не "автобус"?

– Можете посмотреть наши матчи с "Краснодаром" и "Локомотивом", чтобы увидеть, что это не так. "Оренбург" проводит много позиционных атак. Недавно начали маркировать команды на "автобусы" и "не автобусы". Это неправильно. В любой команде в первую очередь нужно выстроить хорошую оборону, потому что команды, которые занимают высокие места, всегда мало пропускают.

"Оренбур" хочет занять высокое место. Поэтому сначала мы занялись выстраиванием обороны, а потом работаем над атакой. Но "Оренбург" – это не "автобус", мы организованная команда, сбалансированно действуем сзади, в середине и впереди, то есть в каждом линии.

"Оренбург" - "Зенит": чемпионат России, 7-й тур, 16 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)