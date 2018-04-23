Артем Дзюба: "Зенит" был в шоке, проиграв "Арсеналу" в первом круге чемпионата России"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что присоединение на правах аренды к тульскому клубу воспринималось им как вызов. По словам форварда, у "Зенита" есть проблемы в игре с командами, выстраивающими плотную оборону.

Напомним, в 29-летний нападающий играет за тульский клуб на правах аренды.

– Были в шоке, когда проиграли "Арсеналу" в первом круге РФПЛ, – цитирует официальный сайт "Арсенала" Дзюбу. – Тула тогда была удобным соперником для "Зенита". Но в той игре кроме двух голов из офсайда не припоминаю особых моментов у ворот Габулова. Туляки грамотно закрылись. В одной из контратак потрясающая передача Кирюхи Комбарова нашла Кангву, который вышел на позиции нападающего и забил единственный гол в матче. Для нас это было как гром среди ясного неба.

Мы заранее знали, как будет действовать Тула: вторым номером, искать шанс за счет быстрых выпадов Кангвы. У "Зенита" проблемы в матчах с командами, которые выстраивают плотную оборону. Если играть в пять защитников, то совсем сложно становится.

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 49 очков. "Арсенал" держится на седьмой строчке (36).

Турнирная таблица РФПЛ – здесь