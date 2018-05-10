Артем Дзюба: "Я не Эрик Кантона или, черт возьми, не Роман Широков"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что ему часто приходится сдерживаться и не реагировать на нападки болельщиков.

– Есть моменты, когда ты говоришь искренне, и я понимаю, что я говорю и отвечаю за свои слова, – заявил в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – Но в дальнейшем бывает много всяких эпизодов, и я не собираюсь ни перед кем оправдываться. Вот просто приведу пример – эпизод с шарфом "Спартака" (имеется в виду эпизод в матче 18 тура РФПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" 27 ноября 2017 года. – Прим. "СЭ"). Я разминаюсь, полностью сконцентрирован на игре, смотрю. Меня весь стадион – ну, скажем так, если очень прилично – обси***т. Прям крик такой, прям люди не контролируют себя. Что я делаю? Я стараюсь абстрагироваться, не слушаю никого, не могу повернуться ни влево, ни вправо, чтоб не увидеть эти лица, потому что мне нужно сдерживать себя. Я же не могу развернуться и сказать: "Слышь, там, иди сюда, подойди, скажи мне это в лицо". Я же не Эрик Кантона (нападающий "Манчестер Юнайтед", который 25 января 1995 года атаковал одного из болельщиков на трибунах. – Прим. "СЭ") или, черт возьми, не Роман Широков (бывший полузащитник "Зенита", который после матча 42 тура РФПЛ "Рубин" - "Зенит" 2 мая 2012 года словесно схлестнулся с болельщиками питерской команды. – Прим. "СЭ").

Я и подумать не мог! Для меня кинуть шарф своего клуба – это …что это? Капитуляция? Если ты болельщик определенного клуба: "Спартак", "Зенит", ЦСКА, "Динамо", неважно – ты не можешь кинуть шарф. Это как белый флаг бросить. Я не мог подумать, что кто-то мог кинуть шарф мне под ноги. И я тянулся в этот момент, просто ногу поставил, и я не видел шарфа. Но почти все, кто захотел это увидеть так (сказали. – Прим. "СЭ"): он специально топтался, еще что-то, еще что-то. Ну, смысл? Мне что, нужно всем доказывать? Взять прямой эфир и сказать: "Услышьте меня, я этого не делал". И все это рассказывать? Я не вижу в этом смысла. Нормальный человек, адекватный, и так это поймет.