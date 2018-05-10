11:32 | Футбол — РФПЛ

Артем Дзюба: "Карпин — душка"

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Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба отметил, что в сравнении с наставником "Зенита" Роберто Манчини Валерий Карпин, при котором форвард играл в "Спартаке", прекрасный человек.

Изменилось ли отношение к Карпину после истории с Манчини? Наверное, да. Валерий Георгиевич – душка по сравнению с некоторыми людьми, – заявил в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – По крайней мере, Карпин все в лицо говорил. Были эпизоды, когда он что-то там в лицо скажет, может быть, грубо, наверное, неправду и не по факту, но вот он как думает, так и сказал. Понимаешь, что "ага, все, надо уходить в аренду". А тут такие игры непонятные и вообще необъяснимые.

Карпин возглавлял "Спартак" дважды: с 2009 по 2012 годы и с 2012 по 2014. Четыре месяца между двумя сроками пост главного тренера занимал Унаи Эмери.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=hDCx3bRlgjM&t=360s

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Friendship07

похвалил, как обругал

12:03

NickNo

У меня только один вопрос: как можно было этому полену назначить такую зарплату?!?!

12:03

NickNo

Дураков и особенно языкатых дураков нигде не любят. Быть вечно ему первым парнем на деревне, и не более того. Уткин был 100% прав в характеристике

12:02

echo2011

Видимо,и Эмери со временем перестанет быть тренеришкой.

11:59

Очень плохой мальчик

Быстров тоже душка,у душки кошелек легче подрезать.

11:48

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