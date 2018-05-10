Артем Дзюба: "Карпин — душка"

Нападающий "Арсенала" Артем Дзюба отметил, что в сравнении с наставником "Зенита" Роберто Манчини Валерий Карпин, при котором форвард играл в "Спартаке", прекрасный человек.

– Изменилось ли отношение к Карпину после истории с Манчини? Наверное, да. Валерий Георгиевич – душка по сравнению с некоторыми людьми, – заявил в эфире программы Foot'больные люди Дзюба. – По крайней мере, Карпин все в лицо говорил. Были эпизоды, когда он что-то там в лицо скажет, может быть, грубо, наверное, неправду и не по факту, но вот он как думает, так и сказал. Понимаешь, что "ага, все, надо уходить в аренду". А тут такие игры непонятные и вообще необъяснимые.

Карпин возглавлял "Спартак" дважды: с 2009 по 2012 годы и с 2012 по 2014. Четыре месяца между двумя сроками пост главного тренера занимал Унаи Эмери.