Аршавин будет тренироваться с "Зенитом-2

Экс-капитан "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью "СЭ" сообщил, что бывший нападающий питерцев Андрей Аршавин, завершивший карьеру, будет тренироваться во второй команде. По его словам, игроки получат бесценный опыт.

- Из "Зенита-2" кто-то готов ворваться в основу?

- Два или три игрока поедут с командой на первый сбор в Катар, но это, скорее, аванс. В прошлом году "Зенит-2" резко омолодили, для начала ребятам нужно освоиться в ФНЛ. Они же прежде выступали только в турнире дублеров, школу второго дивизиона не прошли. Им надо окрепнуть, понять, что такое мужской футбол. В этом смысле я очень рассчитываю на помощь Андрея Аршавина.

- То есть?

- В свободное от работы время он будет тренироваться с "Зенитом-2". Мы уже обо всем договорились, Андрей сказал: "Приду с удовольствием!" Аршавин ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и все показать. Пацаны получат бесценный опыт.

- "Зенит-2" занимает последнее место в ФНЛ, у команды всего 8 очков. Как оцениваете шансы выбраться из зоны вылета?

- Пока идут титры - кино не закончилось. Так что биться будем до последнего. Это я вам обещаю. (Александр Кружков)

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