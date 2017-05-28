"Арсенал" сохранил прописку в премьер-лиге

"Арсенал" дома обыграл "Енисей" (1:0) в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге. Единственный гол забил нападающий Игорь Шевченко на 29-й минуте встречи. Первая игра между этими командами завершилась победой красноярского клуба со счетом 2:1.
Туляки сохранили прописку в премьер-лиге. По итогам сезона в элитном дивизионе они заняли 14-е место, "Енисей" под руководством Андрея Тихонова завершил первенство ФНЛ на третьей строчке в турнирной таблице.
Чемпионат России
Стыковые матчи
Ответный матч
"Арсенал" (Тула) - "Енисей" (Красноярск) - 1:0 (1:0)
Гол: Шевченко, 29.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Денисов, Александров, Думбья, Бурчану, Горбатенко, Максимов (Шевченко, 8. Берхамов, 89), Расич (Власов, 79).
"Енисей": Опарин, Чичерин, Васильев, Чернов, Кичин, Алиев, Иванов (Козлов, 67), Ланин, Семакин, Камеш (Саркисов, 52), Самодин (Малоян, 79).
Предупреждения: Ланин, 28. Думбья, 62. Шевченко, 81. Комбаров, 84. Козлов, 85. Габулов, 90+4.
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Чельцов (Москва), Петросян (Бронницы).
28 мая. Тула. Стадион "Арсенал".
Первый матч - 1:2.
Трансляция матча "Арсенал" - "Енисей"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_arsenal– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 28 мая 2017 г.
Россия - Переходные матчи. #АрсеналЕнисей 1:0 Игорь Шевченко 29' #РФПЛ #ФНЛ #НашФутбол pic.twitter.com/cNDZvnBZS7
fifa_guru
Валерьичу надо было сразу ва-банк идти и играть в два форварда. вот это был бы неждан для кирьякова. сразу прессинговать и нестись забивать
20:00
Revolf
Очень плохо. спартаку в следующем сезоне 6 кабинетных очков отдадут.
20:00
velikiy knyaz
К сожалению, они остаются
19:59
fifa_guru
жаль земляков. хотя прописались бы в РФПЛ на один сезон, не больше. ну и то была б радость болелам местным. а тухляков с такой игрой и футболистами вынесут в следующем, без стыков уже
19:58
Dax222
Клоуны тульские отскочили. Пол матча провалялись. Ничего, в следующем сезоне даже до стыков не дойдёт.
19:58
freak
Арсенал убожество.всю игру от Енисея отбивались
19:55
RusSuck
Нормуль, 6 очков вернёте.)) На зависть злопыхатам, ахахах.))
19:54
MOHAX79
Арсенал по игре жуть...
19:54