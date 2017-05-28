"Арсенал" сохранил прописку в премьер-лиге

"Арсенал" дома обыграл "Енисей" (1:0) в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге. Единственный гол забил нападающий Игорь Шевченко на 29-й минуте встречи. Первая игра между этими командами завершилась победой красноярского клуба со счетом 2:1.

Туляки сохранили прописку в премьер-лиге. По итогам сезона в элитном дивизионе они заняли 14-е место, "Енисей" под руководством Андрея Тихонова завершил первенство ФНЛ на третьей строчке в турнирной таблице.

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Ответный матч

"Арсенал" (Тула) - "Енисей" (Красноярск) - 1:0 (1:0)

Гол: Шевченко, 29.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Денисов, Александров, Думбья, Бурчану, Горбатенко, Максимов (Шевченко, 8. Берхамов, 89), Расич (Власов, 79).

"Енисей": Опарин, Чичерин, Васильев, Чернов, Кичин, Алиев, Иванов (Козлов, 67), Ланин, Семакин, Камеш (Саркисов, 52), Самодин (Малоян, 79).

Предупреждения: Ланин, 28. Думбья, 62. Шевченко, 81. Комбаров, 84. Козлов, 85. Габулов, 90+4.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Чельцов (Москва), Петросян (Бронницы).

28 мая. Тула. Стадион "Арсенал".

Первый матч - 1:2.

Трансляция матча "Арсенал" - "Енисей"