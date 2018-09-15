"Арсенал" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве

"Арсенал" разгромил "Крылья Советов" в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги – 3:0. За тульский клуб отличились Ярослав Ивакин, Гурам Аджоев и Артем Максименко.

"Арсенал" с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице, "Крылья" – с 9 баллами располагаются на 8-й строчке

Молодежные команды

7-й тур

"Арсенал – мол." (Тула) – "Крылья Советов – мол." (Самара) – 3:0 (1:0)

Голы: Ивакин, 28 – с пенальти (1:0). Аджоев, 73 (2:0). Максименко, 89 (3:0).

Судья: Руденко (Калининград).

15 сентября. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".