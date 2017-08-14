"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью

В матче 6-го тура чемпионата России "Арсенал" и "Урал" не сумели выявить победителя, сыграв вничью – 2:2.

Счет был открыт на 6-й минуте, в составе туляков отличился защитник Стоппила Сунзу. На 10-й минуте полузащитник Илья Максимов увеличил преимущество своей команды, забив екатеринбуржцам грудью, замкнув верховую передачу.

Подопечные Александра Тарханова сумели отыграть один мяч под занавес первого тайма. На 42-й минуте хавбек Эрик Бикфалви переправил мяч в ворота туляков с близкого расстояния.

На 69-й минуте игры Алексей Евсеев забил второй гол "Урала", установив окончательный счет в матче. Что примечательно, Евсеев вышел на поле за минуту до взятия ворот, заменив Максима Григорьева. Отметим, что в текущем сезоне уральцы не потерпели ни одного поражения.

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6-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:2 (2:1)

Трансляция матча "Арсенал" – "Урал"