"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью

В матче 6-го тура чемпионата России "Арсенал" и "Урал" не сумели выявить победителя, сыграв вничью – 2:2.

Счет был открыт на 6-й минуте, в составе туляков отличился защитник Стоппила Сунзу. На 10-й минуте полузащитник Илья Максимов увеличил преимущество своей команды, забив екатеринбуржцам грудью, замкнув верховую передачу.

Подопечные Александра Тарханова сумели отыграть один мяч под занавес первого тайма. На 42-й минуте хавбек Эрик Бикфалви переправил мяч в ворота туляков с близкого расстояния.

На 69-й минуте игры Алексей Евсеев забил второй гол "Урала", установив окончательный счет в матче. Что примечательно, Евсеев вышел на поле за минуту до взятия ворот, заменив Максима Григорьева. Отметим, что в текущем сезоне уральцы не потерпели ни одного поражения.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:2 (2:1)

Голы: Сунзу, 6 (1:0). Максимов, 10 (2:0). Бикфалви, 43 (2:1). Евсеев, 69 (2:2).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Виктор Альварес, Ткачев, Денисов (Бурчану, 75), Чаушич, Максимов, Шевченко, Джорджевич.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Данцев, Бавин, Емельянов (Чантурия, 39), Фидлер, Бикфалви, Григорьев (Евсеев, 68), Ильин (Портнягин, 60).

Предупреждения: Чаушич, 19. Емельянов, 38. Бавин, 77. Бикфалви, 80. Шевченко, 90+2.

Судьи: Сухой (Люберцы). Еремин (Москва), Миневич (Смоленск).

14 августа. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" – "Урал"