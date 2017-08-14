21:20 14 августа | Футбол — РФПЛ

"Арсенал" и "Урал" сыграли вничью

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В матче 6-го тура чемпионата России "Арсенал" и "Урал" не сумели выявить победителя, сыграв вничью – 2:2.

Счет был открыт на 6-й минуте, в составе туляков отличился защитник Стоппила Сунзу. На 10-й минуте полузащитник Илья Максимов увеличил преимущество своей команды, забив екатеринбуржцам грудью, замкнув верховую передачу.

Подопечные Александра Тарханова сумели отыграть один мяч под занавес первого тайма. На 42-й минуте хавбек Эрик Бикфалви переправил мяч в ворота туляков с близкого расстояния.

На 69-й минуте игры Алексей Евсеев забил второй гол "Урала", установив окончательный счет в матче. Что примечательно, Евсеев вышел на поле за минуту до взятия ворот, заменив Максима Григорьева. Отметим, что в текущем сезоне уральцы не потерпели ни одного поражения.

Чемпионат России

Премьер-лига

6-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:2 (2:1)

Голы: Сунзу, 6 (1:0). Максимов, 10 (2:0). Бикфалви, 43 (2:1). Евсеев, 69 (2:2).

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Виктор Альварес, Ткачев, Денисов (Бурчану, 75), Чаушич, Максимов, Шевченко, Джорджевич.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Данцев, Бавин, Емельянов (Чантурия, 39), Фидлер, Бикфалви, Григорьев (Евсеев, 68), Ильин (Портнягин, 60).

Предупреждения: Чаушич, 19. Емельянов, 38. Бавин, 77. Бикфалви, 80. Шевченко, 90+2.

Судьи: Сухой (Люберцы). Еремин (Москва), Миневич (Смоленск).

14 августа. Тула. Стадион "Арсенал".

Трансляция матча "Арсенал" – "Урал"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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igogohruhru

Игра была равна

22:27 14 августа

Платошкин Андрей

Андеон Если ещё в 24 матчах сыграем в ничью, то не вылетим - вперед Урал!!!!)) Забавный график: одна победа и 29 ничьих. Как Лобановский прописал))) Удачи Уралу!

22:17 14 августа

L Osokin

fk-47 футбольный Бог есть! таким командам как тульский арсенал не место в нашем футболе. сейчас не 90х чтобы катать договорняки со спартаком____________ да, да, да, только не плачь.

22:14 14 августа

Андеон

Если ещё в 24 матчах сыграем в ничью, то не вылетим - вперед Урал!!!!

22:14 14 августа

fk-47

футбольный Бог есть! таким командам как тульский арсенал не место в нашем футболе. сейчас не 90х чтобы катать договорняки со спартаком

21:28 14 августа