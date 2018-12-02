18:10 | Футбол — РПЛ

Ари проинтервьюировал Голубева после матча с "Уралом"

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Полузащитник "Краснодара" Артем Голубев после победы над "Уралом" (2:0) ответил не только на вопросы журналистов, но и на вопросы Ари, который поинтересовался у Голубева, как он себя чувствовал в игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. 

 
2 декабря. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Урал&quot; - 2:0. Момент у ворот Станислава Крицюка. Вратарь &quot;быков&quot; не пропустил, а его партнеры забили дважды."Краснодар" уже в двух очках от "Зенита"

- Какой вопрос? - спросил Ари у журналистов, затем обратился к Голубеву. - Скажи нашим, как ты чувствовал себя сегодня? Сколько ты там играл? 10, 15 минут? 

- Да, - ответил Голубев на вопрос Ари. 

- Играл хорошо, что ты думаешь? - продолжает Ари. 

- Я думал, чтобы наша команда победила. Это самое главное. 

- Ты думаешь, ты сыграл хорошо? - переспросил Ари.

- Я отдал все силы, чтобы помочь команде. А хорошо ли сыграл - решит тренер.

- Молодец. Есть еще вопросы? - обратился Ари к журналистам? 

- Нет, вы же спрашиваете, - ответили коллеги вслед уходящему Ари. 

- Какое в команде отношение между молодыми и старшими игроками? 

- Мы, наверно, единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся. Нет барьера в возрасте, все общаются наравных. Вот, видите, Ари подошел. 

- В команде вы всех называете на "ты"?

- Да, но иногда в шутку можем на "вы" обратиться.

- А к кому, например?

- (Смеется). Называю Рому Шишкина дядей Ромой. (Екатерина ПОТАПОВА)

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