Ари проинтервьюировал Голубева после матча с "Уралом"

Полузащитник "Краснодара" Артем Голубев после победы над "Уралом" (2:0) ответил не только на вопросы журналистов, но и на вопросы Ари, который поинтересовался у Голубева, как он себя чувствовал в игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.
- Какой вопрос? - спросил Ари у журналистов, затем обратился к Голубеву. - Скажи нашим, как ты чувствовал себя сегодня? Сколько ты там играл? 10, 15 минут?
- Да, - ответил Голубев на вопрос Ари.
- Играл хорошо, что ты думаешь? - продолжает Ари.
- Я думал, чтобы наша команда победила. Это самое главное.
- Ты думаешь, ты сыграл хорошо? - переспросил Ари.
- Я отдал все силы, чтобы помочь команде. А хорошо ли сыграл - решит тренер.
- Молодец. Есть еще вопросы? - обратился Ари к журналистам?
- Нет, вы же спрашиваете, - ответили коллеги вслед уходящему Ари.
- Какое в команде отношение между молодыми и старшими игроками?
- Мы, наверно, единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся. Нет барьера в возрасте, все общаются наравных. Вот, видите, Ари подошел.
- В команде вы всех называете на "ты"?
- Да, но иногда в шутку можем на "вы" обратиться.
- А к кому, например?
- (Смеется). Называю Рому Шишкина дядей Ромой. (Екатерина ПОТАПОВА)