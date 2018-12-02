Ари проинтервьюировал Голубева после матча с "Уралом"

Полузащитник "Краснодара" Артем Голубев после победы над "Уралом" (2:0) ответил не только на вопросы журналистов, но и на вопросы Ари, который поинтересовался у Голубева, как он себя чувствовал в игре, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Какой вопрос? - спросил Ари у журналистов, затем обратился к Голубеву. - Скажи нашим, как ты чувствовал себя сегодня? Сколько ты там играл? 10, 15 минут?

- Да, - ответил Голубев на вопрос Ари.

- Играл хорошо, что ты думаешь? - продолжает Ари.

- Я думал, чтобы наша команда победила. Это самое главное.

- Ты думаешь, ты сыграл хорошо? - переспросил Ари.

- Я отдал все силы, чтобы помочь команде. А хорошо ли сыграл - решит тренер.

- Молодец. Есть еще вопросы? - обратился Ари к журналистам?

- Нет, вы же спрашиваете, - ответили коллеги вслед уходящему Ари.

- Какое в команде отношение между молодыми и старшими игроками?

- Мы, наверно, единственная команда, где к молодым очень хорошо относятся. Нет барьера в возрасте, все общаются наравных. Вот, видите, Ари подошел.

- В команде вы всех называете на "ты"?

- Да, но иногда в шутку можем на "вы" обратиться.

- А к кому, например?

- (Смеется). Называю Рому Шишкина дядей Ромой. (Екатерина ПОТАПОВА)