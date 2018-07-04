Ари: "Пока "Локомотив" ничего не предложит, остаюсь в "Краснодаре"

Нападающий "Краснодара" Ари, который прошлый сезон провел на правах аренды в "Локомотиве", отметил, что на данный момент тренируется с "быками" и ждет предложений от москвичей.

Ранее 32-летний форвард заявлял, что не хочет возвращаться в Краснодар из-за разногласий с главным тренером Игорем Шалимовым, однако в апреле Шалимова сменил Мурад Мусаев.

- Возвращение в команду прошло отлично, новый тренер замечательный. Я тренируюсь только 12 дней, но уже увидел очень хорошую работу, мне нравятся его занятия, упражнения с мячом. Думаю, в этом году "Краснодар" будет очень сильный, - цитирует ТАСС Ари. - Тренер меня спрашивал, хочу ли я остаться. Я ответил, что на данный момент не знаю. Пока "Локомотив" ничего не предложит, остаюсь в "Краснодаре". Если "Локомотив" захочет, у него есть вариант арендовать меня еще на один год. Но пока мой агент разговаривает с командой и там нет никаких подвижек. Сейчас у меня контракт с "Краснодаром", поэтому я тренируюсь здесь.

В прошло сезоне Ари сыграл за "железнодорожников" в 23 матчах и отличился семь раз.