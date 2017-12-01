Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Динамо" по "делу М'Вила"

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск "Динамо", которое требовало признать недействительным мировое соглашение между клубом и полузащитником Янном М'Вила​. Весной 2015 года стороны договорились о переходе игрока в московский клуб, после чего игрок тренировался с командой, но через несколько месяцев вернулся в "Рубин".

- Суд первой инстанции отклонил иск ВФСО "Динамо". Мы считаем данное решение справедливым, – цитирует ТАСС юриста Михаила Прокопца, представляющего интересы игрока. - Надеемся, что Российский футбольный союз учтет его.

Сейчас деньги, которые "Динамо" должен выплатить М'Вила по условиям мирового соглашения, находятся на расчетном счете РФС в качестве залога.