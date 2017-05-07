19:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр Вилков ошибочно не назначил пенальти в пользу "Краснодара"

28-я минута матча "Оренбург" - "Краснодар".
28-я минута матча "Оренбург" - "Краснодар".
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На 28-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Оренбург" - "Краснодар" (1:0) серьезную ошибку допустил арбитр Михаил Вилков, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

 
Сегодня. Оренбург. "Оренбург" - "Краснодар" - 1:0. Ликует автор победного гола Элгуджа ЛОБЖАНИДЗЕ."Оренбург" - матадор для "Краснодара"

Игрок "Оренбурга" Дмитрий Андреев рукой, находившейся в неестественном положении, парировал удар Ильи Жигулева. Однако судья фол не зафиксировал и продолжил игру.

Краснодарцы могли предъявить претензии Вилкову и в эпизоде, когда произошло взятие их ворот. В том моменте, когда хозяева выполнили штрафной, футболист "Оренбурга" сфолил на Андреасе Гранквисте, толкнув его в спину двумя руками.

Напомним, что совсем недавно, в 25-м туре, Вилков судил игру "Оренбург" - "Зенит" (0:1), в которой ошибочно наказал оренбуржцев 11-метровым. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Оренбург" – "Краснодар" // 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (9)
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foreverCSKAforever

foreverCSKAforever 07 Мая 2017 | 14:09 Так как Арсенал вчера одержал неожиданную победу над Ростовом, Краснодару стоит сильно опасаться джокера Газовика в этом матче - Вилкова.____________________________________________________________________________ Это я написал на 10-й минуте матча.

20:19

Haiaxi

Отдал должок оренбурху

20:13

баламошка

shpasic это ещё вопрос, кто кого кормит))/////////////////И то верно. Он гриб-подбомжатник.

19:56

shpasic

это ещё вопрос, кто кого кормит))

19:52

баламошка

Вилков вообще красава, конечно)) То больших бомжей покормит, то карликовых. Почётный акционер Газпрома)

19:47

alex-ls

узнаю боброва, гонит дурь опять...

19:35

shpasic

ну, как я и говорил до матча, вернул то, что забрал в игре с Зенитом.

19:34

Vedi

Арбитр Вилков ошибочно не назначил пенальти в пользу "Краснодара" - И ошибочно не засчитал второй гол в ворота Краснодара .

19:28

баламошка

Бомжи проклятые.

19:27