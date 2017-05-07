На 28-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Оренбург" - "Краснодар" (1:0) серьезную ошибку допустил арбитр Михаил Вилков, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.
Игрок "Оренбурга" Дмитрий Андреев рукой, находившейся в неестественном положении, парировал удар Ильи Жигулева. Однако судья фол не зафиксировал и продолжил игру.
Краснодарцы могли предъявить претензии Вилкову и в эпизоде, когда произошло взятие их ворот. В том моменте, когда хозяева выполнили штрафной, футболист "Оренбурга" сфолил на Андреасе Гранквисте, толкнув его в спину двумя руками.
Напомним, что совсем недавно, в 25-м туре, Вилков судил игру "Оренбург" - "Зенит" (0:1), в которой ошибочно наказал оренбуржцев 11-метровым. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Оренбург" – "Краснодар" //
"Краснодар" предложил российским клубам отказаться от порочной практики влияния на судей
foreverCSKAforever
foreverCSKAforever 07 Мая 2017 | 14:09 Так как Арсенал вчера одержал неожиданную победу над Ростовом, Краснодару стоит сильно опасаться джокера Газовика в этом матче - Вилкова.____________________________________________________________________________ Это я написал на 10-й минуте матча.
20:19
Haiaxi
Отдал должок оренбурху
20:13
баламошка
shpasic это ещё вопрос, кто кого кормит))/////////////////И то верно. Он гриб-подбомжатник.
19:56
shpasic
это ещё вопрос, кто кого кормит))
19:52
баламошка
Вилков вообще красава, конечно)) То больших бомжей покормит, то карликовых. Почётный акционер Газпрома)
19:47
alex-ls
узнаю боброва, гонит дурь опять...
19:35
shpasic
ну, как я и говорил до матча, вернул то, что забрал в игре с Зенитом.
19:34
Vedi
Арбитр Вилков ошибочно не назначил пенальти в пользу "Краснодара" - И ошибочно не засчитал второй гол в ворота Краснодара .
19:28
баламошка
Бомжи проклятые.
19:27