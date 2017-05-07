Арбитр Вилков ошибочно не назначил пенальти в пользу "Краснодара"

На 28-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Оренбург" - "Краснодар" (1:0) серьезную ошибку допустил арбитр Михаил Вилков, не назначивший пенальти в ворота хозяев поля.

Игрок "Оренбурга" Дмитрий Андреев рукой, находившейся в неестественном положении, парировал удар Ильи Жигулева. Однако судья фол не зафиксировал и продолжил игру.

Краснодарцы могли предъявить претензии Вилкову и в эпизоде, когда произошло взятие их ворот. В том моменте, когда хозяева выполнили штрафной, футболист "Оренбурга" сфолил на Андреасе Гранквисте, толкнув его в спину двумя руками.

Напомним, что совсем недавно, в 25-м туре, Вилков судил игру "Оренбург" - "Зенит" (0:1), в которой ошибочно наказал оренбуржцев 11-метровым. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Оренбург" – "Краснодар" //

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