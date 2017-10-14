Арбитр правильно не назначил пенальти в пользу ЦСКА

На 59-й минуте матча 13-го тура "Краснодар" – ЦСКА верное решение принял арбитр Виталий Мешков, не наказавший хозяев поля пенальти. Могло показаться, что краснодарцы сфолили на нападающем Аароне Оланаре. Но судья, находившийся в неплохой позиции, правильно разобрался в происходившем в штрафной "быков" и продолжил игру. Нарушения правил не было. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Краснодар" – ЦСКА