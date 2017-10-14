Арбитр правильно не назначил пенальти в пользу ЦСКА

На 59-й минуте матча 13-го тура "Краснодар" – ЦСКА верное решение принял арбитр Виталий Мешков, не наказавший хозяев поля пенальти. Могло показаться, что краснодарцы сфолили на нападающем Аароне Оланаре. Но судья, находившийся в неплохой позиции, правильно разобрался в происходившем в штрафной "быков" и продолжил игру. Нарушения правил не было. (Александр БОБРОВ)
fedor pavlovitsh
Этого судью надо гнать из футбола. Он два сто процентных пенальти не назначил в ворота ЦСКА. В одном эпизоде сначала Игнашевич остановил мяч рукой, а потом, после удара игрока Краснодара, другой игрок ЦСКА сыграл рукой. А второй не назначенный пенальти, когда игрок Краснодара после серии рикошетов получил мяч перед Акинфеевым, защитники его просто отшвырнули от мяча. Вообще по всей игре чувствовалась рука судьи в пользу ЦСКА. Сразу видно, что ЦСКА работает с судьями хорошо.
21:05
marksan
Бобров! Не заливай!
20:41