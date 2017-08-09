21:35 | Футбол — РФПЛ

Арбитр правильно наказал "Локомотив" 11-метровым

Эпизод с неназначенным пенальти. Эпизод с неназначенным пенальти. Эпизод с неназначенным пенальти. Эпизод с неназначенным пенальти. Эпизод с неназначенным пенальти.
Эпизод с неназначенным пенальти.

На 61-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Рубин" "Локомотив" верное решение принял арбитр Алексей Сухой, назначив пенальти в ворота гостей. Игрок железнодорожников Дмитрий Баринов в своей штрафной допустил позиционную ошибку и, чтобы не пустить Руслана Камболова к мячу, задержал соперника левой рукой. Судья правильно разобрался в случившемся и наказал сфолившего 11-метровым ударом. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив"

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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