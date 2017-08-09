Арбитр правильно наказал "Локомотив" 11-метровым

На 61-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Рубин" – "Локомотив" верное решение принял арбитр Алексей Сухой, назначив пенальти в ворота гостей. Игрок железнодорожников Дмитрий Баринов в своей штрафной допустил позиционную ошибку и, чтобы не пустить Руслана Камболова к мячу, задержал соперника левой рукой. Судья правильно разобрался в случившемся и наказал сфолившего 11-метровым ударом. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив"