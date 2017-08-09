Арбитр правильно наказал "Локомотив" 11-метровым

На 61-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Рубин" – "Локомотив" верное решение принял арбитр Алексей Сухой, назначив пенальти в ворота гостей. Игрок железнодорожников Дмитрий Баринов в своей штрафной допустил позиционную ошибку и, чтобы не пустить Руслана Камболова к мячу, задержал соперника левой рукой. Судья правильно разобрался в случившемся и наказал сфолившего 11-метровым ударом. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Рубин" – "Локомотив"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #РубинЛоко 1:0 62' Рифат Жемалетдинов (пенальти) pic.twitter.com/sETUeHn0rE– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.