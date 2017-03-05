Арбитр Карасев назначил необычный пенальти

На 54-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Терек" – "Уфа" весьма спорное решение принял арбитр Сергей Карасев, наказав гостей 11-метровым ударом.

Судья определил, что игрок "Уфы" Кэтэлин Карп, падая, нарушил правила в борьбе с соперником, сбив его в пределах штрафной площади. При этом рефери не обратил внимание на то, почему упал Карп.

На повторе видно, что игрок "Терека" Одисе Роши подтолкнул его рукой, выиграв борьбу за мяч. Так, может, вместо пенальти следовало назначить штрафной удар в пользу "Уфы"? (Александр БОБРОВ)