Арбитр Карасев назначил необычный пенальти

На 54-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Терек" – "Уфа" весьма спорное решение принял арбитр Сергей Карасев, наказав гостей 11-метровым ударом.
Судья определил, что игрок "Уфы" Кэтэлин Карп, падая, нарушил правила в борьбе с соперником, сбив его в пределах штрафной площади. При этом рефери не обратил внимание на то, почему упал Карп.
На повторе видно, что игрок "Терека" Одисе Роши подтолкнул его рукой, выиграв борьбу за мяч. Так, может, вместо пенальти следовало назначить штрафной удар в пользу "Уфы"? (Александр БОБРОВ)
tigana.1982
Вопреки, "...поражает отсутствие контроля редактора отдела футбола этого портала за объективности подаваемого материала -в турнирной таблице "Уфа" почему-то, стоит выше "Ростова" (очная встреча в Уфе в первом туре 0-0), не смотря на то, что все стат.показатели у ростовчан лучше значительно...Это что установка такая, даже в мелочах, но "опустить" несговорчивый "Ростов"... ================== А вам регламент почитать не судьба!? Лучше какую-нибудь охинею почитать! Или вы очки в личных встречах (6-4-1) посчитать не в состоянии!?
22:04
Jean4
Почему упал карп?
21:43
Морозов95
помоему банальный обмен очками, в первом круге уфа слила, теперь алаверды столько моментов было у балая что б забить, я уж молчу про пенальти (карась жжот) но все усилия оказались напрасными, цирк одним словом
21:42
Mechutto
пеналь то 50 на 50
21:36
Вопреки
В Грозном все арбитры ставят "необычные" пенальти и удаляют игроков соперников "Терека", придумывая удаления вместо пенальти в ворота хозяев... Вспомните матч с "Ростовом" с "удивительными" решениями клоуна со свистком. Так-что сегодняшний подарок хозяевам ПРАВИЛО, написанное господином МУТКО... Но бог все видит и не принял решение Карася и обломил адм. ресурсных грозненцев. И поражает отсутствие контроля редактора отдела футбола этого портала за объективности подаваемого материала -в турнирной таблице "Уфа" почему-то, стоит выше "Ростова" (очная встреча в Уфе в первом туре 0-0), не смотря на то, что все стат.показатели у ростовчан лучше значительно...Это что установка такая, даже в мелочах, но "опустить" несговорчивый "Ростов", унизивший всех "великих" решал столичных, заставив их закрыть рты, своими успехами в России и Европе ?
21:33
KirShev
У Карасева иначе ни одного шанса бы не было! Что Терек создал? А победу без голов не назначат даже в Грозном! Спасибо Слаю!!! От всех россиян!!!
21:19
Neuturungal
Карасев, когда судит не за деньги, выполняет гос заказ. Его судейство тошнотворно всегда. Но сегодня он Тереку не помог - помогла фортуна. Успехов Семаку.
21:15
gayduk
Карась - судья продажная!
21:15
bvp
Карась в своем репертуаре, и это наш лучший судья, как говорят некоторые товарищи.
21:12
изсибири
А я видел матч Антверпен-Спартак 1993 полуфинал КК, меня такой пенальти не удивит )
21:10
Slim Taller
Видео с этим пенальти отправить в судейский комитет УЕФА. Карасёв судит международные матчи,пусть Коллина и прочие полюбуются на "судья продажная".
21:05
Ботаникум
Гр-н "Быдлогонский" наверняка ПОХВАЛИТ "карася"!!! Такой вот СИСТЕМНЫЙ "ОДОБРЯМС"!
21:03
ЗосяРанец
В Грозном в пользу Терека назначили левый пенальти??? Да ну! Не верю! "Судья продажная!" (с)
20:59
merniloskut
Тем не менее шельму знатно отметили!)))
20:59
Kostromich44
shpasic, как раз в ворота Терека и не назначил - в 1м тайме был момент, но ж.к. получил получивший по ногам игрок Уфы.
20:56
Green42
Для Карасева это нормальная ситуация. Тем более играют в Грозном.
20:53
shpasic
что тут необычного для Карасёва? необычно было бы, если бы такой в ворота Терека в Грозном назначил))
20:50