"Анжи" ведет переговоры с китайским клубом по Боли

"Анжи" ведет переговоры с китайским "Далянем" о переходе нападающего Янника Боли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Напомним, ранее "Аль-Айн", в котором ивуариец уже прошел медицинское обследование и провел одну тренировку, отменил переход 29-летнего футболиста.

"В данный момент "Анжи" поступило предложение от китайского "Даляня" о переходе Боли. Клубы ведут переговоры по игроку. Не исключено, что Боли покинет расположение махачкалинцев в ближайшее время", - сказал источник.