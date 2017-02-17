12:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" ведет переговоры с китайским клубом по Боли

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"Анжи" ведет переговоры с китайским "Далянем" о переходе нападающего Янника Боли, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Напомним, ранее "Аль-Айн", в котором ивуариец уже прошел медицинское обследование и провел одну тренировку, отменил переход 29-летнего футболиста.

"В данный момент "Анжи" поступило предложение от китайского "Даляня" о переходе Боли. Клубы ведут переговоры по игроку. Не исключено, что Боли покинет расположение махачкалинцев в ближайшее время", - сказал источник.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4031644

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