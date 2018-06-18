"Анжи" не планирует менять тренера под премьер-лигу, им останется Адиев

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов озвучил задачу клуба в премьер-лиге-2018/19. По словам специалиста, махачкалинский клуб должен закрепиться в высшем дивизионе.

- Знаю, что 22 июня состоится общее собрание клубов РФПЛ, где нас примут в свой состав, - сказал Флегонтов.

- В связи с участием в премьер-лиге будете ли искать более опытного главного тренера?

- У нас он уже есть – это Магомед Адиев. Других кандидатов мы не искали.

- Какие задачи будете ставить в премьер-лиге-2018/19?

- У нас еще не было встрече, где президент клуба поставил задачу, но предварительно был разговор, что "Анжи" должен закрепиться в премьер-лиге без участия в переходных матчах.

- План подготовки в связи с приятной новостью как-то изменится?

- Нет, мы выходим из отпуска 20 июня и начнем готовиться к чемпионату в Кисловодске.

Напомним, РФС из-за отсутствия финансовых гарантий отозвал лицензию у "Амкара", руководство которого сегодня приняло решение ликвидировать клуб. Таким образом клуб из Дагестана заменит уральцев в следующем сезоне, хотя он не смог в переходных матчах победить "Енисей" (4:6). (Андрей СИЗЯКИН)

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