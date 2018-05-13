Антон Заболотный: "Вылет "Тосно" – это ошибка руководства"

Форвард "Зенита" Антон Заболотный заявил, что в вылете его бывшей команды "Тосно" из премьер-лиги виновато руководство клуба из Ленинградской области.

– Жаль ребят, – заявил Заболотный. – Думаю, в этом есть ошибка руководства. Ребята играли, зная, что за ситуация в их семьях – деньги до сих пор не платят. Руководство относится к игрокам не очень хорошо. Ребята отдавались полностью, заслужили этот Кубок России. В следующем сезоне они будут бороться за выход в РФПЛ. (Игорь НОВИКОВ)​