Антон Шунин: "Для болельщиков матч "Динамо" - "Рубин" был не очень интересным"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин после ничьей с "Рубином" (1:1) в матче 2-го тура чемпионата России отметил, что игра для его команды получилась непростой.

- Игра получилась непростая, – сказал Шунин. - Для болельщиков, наверное, было не очень интересно, но, тем не менее, мы были готовы и знали, как действовать против "Рубина".

- Во втором тайме вы сделали несколько хороших сейвов. Соперник стал лучше играть?

- Наверное, мы чуть подсели, подустали. В футболе не бывает без ошибок. Было несколько моментов, но где-то повезло, где-то выручил. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)