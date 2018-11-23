Антон Миранчук: "Отставание от "Зенита" – это "сопли" вообще"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что что команда плохо реализует свои моменты в матчах Лиги чемпионов. Железнодорожники потерпели четыре поражения в четырех матчах группового турнира. Команда проиграла "Галатасараю" (0:3), "Шальке" (0:1) и "Порту" (1:3 и 1:4).

Также Миранчук добавил, что отставание от "Зенита" в чемпионате России очень маленькое.

– Мы создали моментов больше, чем в чемпионате России, а забили одну сотую из них, – цитирует Миранчука официальный сайт "Локо". – До сих пор слезы на глазах, когда вспоминаю, как не везло в некоторых эпизодах. Но это первый опыт в Лиге чемпионов, и есть ощущение, что нас просто учат на ошибках, проверяют на прочность. Мы сделаем выводы, закалимся. Сейчас надо постараться зацепиться за Лигу Европы.

– "Локомотив" будет бороться за чемпионство в этом сезоне? Или "Зенит" вряд ли можно догнать?

Отставание шесть очков – это "сопли" вообще! Помню по себе: когда команда идет на первом месте, каждый матч – особенно волнительный, ты по-другому на него настраиваешься. Думаю, на "Зенит" это так или иначе тоже будет моментами давить, и они могут потерять очки. Главное – нам взять свое.