Антон Коченков: "Как вратарь я равнялся на Овчинникова"

Голкипер "Локомотива" Антон Коченков в интервью "СЭ" отметил, что равнялся на Сергея Овчинникова. Вратарь в 2004-м году после приезда и Бишкека в Москву выбрал железнодорожников для продолжения карьеры.

– Почему выбрали "Локо"?

– Не знаю. Наверное, симпатизировал ему больше, как чемпиону страны ("Локомотив" выигрывал золото в 2002 и 2004 годах. – Прим. А.М.).

– Кто там впечатлял?

– Лоськов и Пашинин сейчас в нашем тренерском штабе. А на Сергея Овчинникова я равнялся как вратарь. Он хорошо ко мне относился. Когда приезжали с "Томью" играть с ЦСКА, пообщались с Сергеем Ивановичем. (Александр МУЙЖЕНК)