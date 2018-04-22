Андрей Синицын: "Обвинить Классона не повернется язык"

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после поражения от ЦСКА (1:2) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что Виктора Классона нельзя обвинять во втором пропущенном голе. На 85-й минуте швед совершил "обрез" в своей опорной зоне, после чего Ахмед Муса забил победный мяч.

– Многое из того, что задумывали, не получалось. План был – не отходить от своей игры.

– В перерыве настраивались на то, чтобы быстро забить?

– Всегда есть настрой, чтобы забить. Без голов не бывает побед. В первом тайме вообще не удавалось создавать моменты, не припомню. А во втором создали хорошая комбинация прошла – реализовали. Потом не справились с давлением.

– В моменте со вторым голом Виктор Классон сделал нелепый пас.

– В борьбе такое случается. Обвинить человека не повернется язык. Все отдавались борьбе. Так сложилось.

– После этого поражения "Краснодару" сложно бороться за Лигу чемпионов?

– Как и раньше, наверное (смеется). Будем стараться. В принципе, три игры. Если теоретические шансы есть, все в наших руках. (Андрей МИХАЙЛОВ)