Андрей Перегудов: "Не хотим зарабатывать на родном "Динамо" больше, чем нужно"

Старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов рассказал, что переговоры об эксплуатации реконструируемого стадиона "Динамо" продолжают идти в рабочем порядке. Арена должна быть готова к лету этого года.

– Расскажите, как продвигаются переговоры с "Динамо".

– Идет рабочий процесс. Каждая сторона должна была прийти к пониманию, что никто не хочет зарабатывать на родной команде больше, чем нужно. С другой стороны никто не сможет играть здесь бесплатно. Эти два понимания достигнуты и теперь важно прийти к золотой середине: сколько стоит играть на таком стадионе, и сколько каждая сторона будет получать. Просто у нас разные цели, хотя организации родственные. Задача владельца стадиона – получать хотя бы минимальную отдачу. Инвестор истратил на этот проект деньги. Но даже если это забыть, стоимость эксплуатации арены в неигровые дни должна как-то возмещаться. А футбольный клуб арендует поле только на игровые дни, которых пока пятнадцать. В Калининграде была подсчитана средняя стоимость эксплуатации арены и они насчитали пятьсот миллионов рублей в год.

– Для болельщиков важно понять, когда появится абонементная программа на новый стадион?

– Все программы сверстаны и в течение месяца стороны придут к взаимопониманию по этому вопросу. Болельщики не должны волноваться, "Динамо" будет играть на стадионе "Динамо". Мы очень быстро придем к каким-то договоренностям, потому что в любом случае банк поддерживает общество и является самым главным, если не единственным крупным спонсором. Мы понимаем, что делаем большое и общее дело. Строительство нового стадиона как раз и показывает, как мы взаимодействуем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)