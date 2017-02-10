Андрей Панюков – о своем будущем: "Многое зависит от Сарсании"

Бывший нападающий московского "Динамо" и португальской "Браги" Андрей Панюков в прямом эфире "СЭ" сказал, что еще не определился со своим будущим. По словам форварда, многое будет зависеть от Константина Сарсании.

Прямой эфир с Андреем Панюковым – в группе "СЭ" в "Фэйсбуке"

– Когда я ушел в "Брагу", то думал, что буду в первой команде. Через месяц подошел период, когда хотели подтягивать в основной состав. Тренеру я понравился, но очень быстро поменялся тренерский штаб. Когда приходит новый тренер – ему не до молодежи. Пришлось вернуться во вторую команду. Смысла оставаться в "Браге" не было.

– Были ли варианты остаться в Португалии?

– Были предложения, но вопрос сложный, в ближайшее время все должно решиться.

– Какие ближайшие планы? Куда на сборы, с какой командой?

– Тут не только от меня зависит. Есть большой босс – Константин Сарсания. Его слово очень весомое, поеду на сборы с "Атлантасом", а дальше уже подумаем.

– Его мнение весомое, но вы бы сами чего хотели?

– Да, конечно, есть. Мое дело играть, но есть и свое видение, мое слово тоже весомое.

– Вы достаточно откровенный парень. "Брага" – сильная команда. Не жалеете, что ушли?

– Нет, время еще есть, молодой, 22 года.

– Какая зарплата была в португальской команде?

– Как во Франции – 6 - 7 тысяч евро. Но там не было премиальных.