Андрей Лунев: "Я бы не стал винить только Манчини"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев в интервью "СЭ" отметил, что не стал бы винить Роберто Манчини в неудачах по ходу сезона. По его словам, все должны разделить ответственность за результат.

– Главная загадка сезона – почему после бодрого старта "Зенит" забуксовал?

– Мы и с ребятами обсуждали это, перебирали версии – однозначного ответа нет ни у кого. Вроде делали все так же, как раньше, но… Что-то сломалось. Хотя нельзя сказать, что расслабились или снизили к себе требования.

– Как-то на пресс-конференции Манчини заявил, что даже мальчишки, подающие мячи, реализовали бы моменты, которые не использовали игроки "Зенита". Он и в раздевалке такие речи толкал?

– Нет, конечно. Бывали после поражений собрания, долгие разговоры. Но на индивидуальных ошибках внимания не заострял. Не исключено, делал это в личных беседах.

– Что еще сохраните в памяти о Манчини?

– Ко мне он хорошо относился, доверял. Если травм не было – я выходил в "старте". Понятно, сейчас проще всего свалить вину за неудачный сезон на человека, который уже покинул "Зенит". Но я бы не стал винить только Манчини. Все мы где-то недоработали – и тренеры, и футболисты. Отсюда результат. (Александр КРУЖКОВ)

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