Андрей Лунев: "Когда судьба предоставляет шанс перейти в "Зенит", этим надо воспользоваться"

Вратарь Андрей Лунев, который перешел из "Уфы" в "Зенит", признался, что ему тяжело покидать команду. Вратарь добавил, что он хочет использовать тот шанс, который ему предоставила судьба. Лунев подписал контракт с питерским клубом на 4,5 года. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

– Я искренне благодарен ФК "Уфа", всем ребятам в команде, тренерам, административному штабу, руководству клуба, болельщикам за все, что они сделали для меня, – приводит официальный сайт "Уфы" слова Лунева. – Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным, но нужно расти дальше. Когда судьба предоставляет шанс перейти в "Зенит", этим надо воспользоваться.

Еще раз хочу сказать спасибо Башкортостану, Уфе и персонально всем, кто в свое время поверил в меня. Буду помнить об этом всегда.