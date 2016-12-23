Андрей Лунев: "Когда судьба предоставляет шанс перейти в "Зенит", этим надо воспользоваться"

Вратарь Андрей Лунев, который перешел из "Уфы" в "Зенит", признался, что ему тяжело покидать команду. Вратарь добавил, что он хочет использовать тот шанс, который ему предоставила судьба. Лунев подписал контракт с питерским клубом на 4,5 года. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.
– Я искренне благодарен ФК "Уфа", всем ребятам в команде, тренерам, административному штабу, руководству клуба, болельщикам за все, что они сделали для меня, – приводит официальный сайт "Уфы" слова Лунева. – Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным, но нужно расти дальше. Когда судьба предоставляет шанс перейти в "Зенит", этим надо воспользоваться.
Еще раз хочу сказать спасибо Башкортостану, Уфе и персонально всем, кто в свое время поверил в меня. Буду помнить об этом всегда.
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Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/3788-andrej-lunev-pereshel-v-zenit
mikeV
punch_s - и теперь неизвестно, когда ещё 10 проведёт...
13:15
MAYERICK
Только паштетный "тарасовский вестник" знает цены всех трансферов и ТОЛЬКО не паштетного клуПа.............
21:49 23 декабря
Tuxon
а откуда инфа у СЭ по стоимости трансфера??
21:47 23 декабря
punch_s
провел 10 матчей в ПЛ за карьеру, и сразу в Зенит. да уж, фартануло парню, по другому и не скажешь)
20:53 23 декабря
YurovTheBest
реалист, луческу такой же цыган, как ты. хотя ты возможно и цыган. он - нет.
20:40 23 декабря
spetrov
В общем, спорить тут по большому счету не с чем.
20:29 23 декабря
Солист Мак
КОГДА СУДЬБА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШАНС СРУБИТЬ БАБЛА НА ХАЛЯВУ, ЭТИМ НАДО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
20:13 23 декабря
голос из Санкт-Петербурга
Не понятно, по какой причине Михаил Кержаков попал "в немилость" у Луческу?
19:59 23 декабря
Производственник
Реалист! Очень толковый вратарь! Первым делом Андрей должен наладить доверительные отношения с цыганом или хотя бы не попасть в немилость. Беда в том, что цыган по непонятным критериям определяет отношения с игроками и многих незаслуженно гнобит - так было в Шахтере. 19:35 ================================================================================ Вы настоящий ариец?
19:56 23 декабря
marksan
Реалист!___ Вы оптимист! Как игрока я его и не видел! А перспектива... Надежды юношей питают. А Акинфеев встал в ворота и до сих пор стоит. Удачи всем вратарям моим любимым, а их немного - Акинфеев и Беленов Саша! Мы его в Белгороде очень любили!
19:56 23 декабря
marksan
Посмотрел предложения и понял, что Спартак пытается достигнуть уровня Зенита - Адриану 4 ляма? Господи! Спаси мою любимую страну от бешенных евреев типа Мюллера и западного замполита...
19:50 23 декабря
Бегущий человек
Если бы звала "Бавария" то да, это шанс который надо ловить всеми конечностями, а так. Что "Зенит", что "Уфа" - одно болото. Всего лишь полшага к мечте.
19:46 23 декабря
Реалист!
Очень толковый вратарь! Первым делом Андрей должен наладить доверительные отношения с цыганом или хотя бы не попасть в немилость. Беда в том, что цыган по непонятным критериям определяет отношения с игроками и многих незаслуженно гнобит - так было в Шахтере.
19:35 23 декабря