19:09 23 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Лунев: "Когда судьба предоставляет шанс перейти в "Зенит", этим надо воспользоваться"

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Вратарь Андрей Лунев, который перешел из "Уфы" в "Зенит", признался, что ему тяжело покидать команду. Вратарь добавил, что он хочет использовать тот шанс, который ему предоставила судьба. Лунев подписал контракт с питерским клубом на 4,5 года. Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

 
Андрей ЛУНЕВ.Лунев перешел в "Зенит"

– Я искренне благодарен ФК "Уфа", всем ребятам в команде, тренерам, административному штабу, руководству клуба, болельщикам за все, что они сделали для меня, – приводит официальный сайт "Уфы" слова Лунева. – Очень тяжело уходить, город Уфа стал для меня родным, но нужно расти дальше. Когда судьба предоставляет шанс перейти в "Зенит", этим надо воспользоваться.

Еще раз хочу сказать спасибо Башкортостану, Уфе и персонально всем, кто в свое время поверил в меня. Буду помнить об этом всегда.

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http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/61-klub/3788-andrej-lunev-pereshel-v-zenit

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КОММЕНТАРИИ (13)
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mikeV

punch_s - и теперь неизвестно, когда ещё 10 проведёт...

13:15

MAYERICK

Только паштетный "тарасовский вестник" знает цены всех трансферов и ТОЛЬКО не паштетного клуПа.............

21:49 23 декабря

Tuxon

а откуда инфа у СЭ по стоимости трансфера??

21:47 23 декабря

punch_s

провел 10 матчей в ПЛ за карьеру, и сразу в Зенит. да уж, фартануло парню, по другому и не скажешь)

20:53 23 декабря

YurovTheBest

реалист, луческу такой же цыган, как ты. хотя ты возможно и цыган. он - нет.

20:40 23 декабря

spetrov

В общем, спорить тут по большому счету не с чем.

20:29 23 декабря

Солист Мак

КОГДА СУДЬБА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШАНС СРУБИТЬ БАБЛА НА ХАЛЯВУ, ЭТИМ НАДО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

20:13 23 декабря

голос из Санкт-Петербурга

Не понятно, по какой причине Михаил Кержаков попал "в немилость" у Луческу?

19:59 23 декабря

Производственник

Реалист! Очень толковый вратарь! Первым делом Андрей должен наладить доверительные отношения с цыганом или хотя бы не попасть в немилость. Беда в том, что цыган по непонятным критериям определяет отношения с игроками и многих незаслуженно гнобит - так было в Шахтере. 19:35 ================================================================================ Вы настоящий ариец?

19:56 23 декабря

marksan

Реалист!___ Вы оптимист! Как игрока я его и не видел! А перспектива... Надежды юношей питают. А Акинфеев встал в ворота и до сих пор стоит. Удачи всем вратарям моим любимым, а их немного - Акинфеев и Беленов Саша! Мы его в Белгороде очень любили!

19:56 23 декабря

marksan

Посмотрел предложения и понял, что Спартак пытается достигнуть уровня Зенита - Адриану 4 ляма? Господи! Спаси мою любимую страну от бешенных евреев типа Мюллера и западного замполита...

19:50 23 декабря

Бегущий человек

Если бы звала "Бавария" то да, это шанс который надо ловить всеми конечностями, а так. Что "Зенит", что "Уфа" - одно болото. Всего лишь полшага к мечте.

19:46 23 декабря

Реалист!

Очень толковый вратарь! Первым делом Андрей должен наладить доверительные отношения с цыганом или хотя бы не попасть в немилость. Беда в том, что цыган по непонятным критериям определяет отношения с игроками и многих незаслуженно гнобит - так было в Шахтере.

19:35 23 декабря

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Материалы других СМИ