19:04 23 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Лунев перешел в "Зенит"

Андрей ЛУНЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Андрей ЛУНЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Российский голкипер "Уфы" Андрей Лунев стал вторым новичком "Зенита" в зимнее трансферное окно, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано на 4,5 года.

 
9 октября. Москва. Товарищеский матч. "Локомотив" – "Уфа" – 1:3. Вратарь гостей Андрей ЛУНЕВ продолжит карьеру в "Зените"."Может, Лунев будет лучше Нойера?" Все о новичке "Зенита"

25-летний Лунев родился 13 ноября 1991 года в Москве. Является воспитанником "Торпедо", за основную команду которого дебютировал в 2010 году. Затем выступал за подмосковную "Истру", "Калугу" и раменский "Сатурн".

В июле 2015 года перешел в "Уфу". 11 сентября этого года Лунев дебютировал в премьер-лиге в составе уфимцев. В текущем первенстве голкипер провел десять матчей, в которых пропустил семь мячей. Шесть матчей новичок сине-бело-голубых отыграл на ноль.

Напомним, что ранее "Зенит" подписал бразильского полузащитника "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани.

 

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КОММЕНТАРИИ (31)
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Препод

У нас сейчас вообще нет ни одного вратаря уровня Рината Дасаева - лучшего вратаря сезона в мире ! Ну все почему то периодически ложают и пропускают детские мячи ! Мне кажется иногда дело в психологии ! Когда тебя постоянно расхваливают в СМИ как Акинфеева - ты непроизвольно расслабляешься !

16:37

Серёга СМ.sz

Лодыгин номер один )) Не трогайте его пусть ведёт бомжей в светлое будущее )

09:54

Айртон

Орлов сказал, что Лодыгин лучше всех.)) А учитывая, что он за Зенит не болеет (по его же собственным словам) в его объективность можно верить!))

09:31

МачоМэн

наконец-то вратарь нормальный

09:21

Parasenok

А жена Лунёва большая любительница пофоткаццо )))

07:52

Митяй Антибомж

Ждём вью с экспертом по бомжам старым маразматиком на тему сильнее ли Лунёк Лодыркина.

05:32

Митяй Антибомж

Бомжам продался - считай, закончил карьеру футболиста. Мог бы ещё расти, а так на лавке сгинет.

05:30

fedland

Болевар не выдержит троих...

00:19

Vedi

Просто поражён , есть действительно хорошие вратари - Джанаев , Беленов , Крицюк , Гилерьме , а есть средненькие типа Лунева , Селихова , Юрченко и тд - основные в слабых командах и средних командах и ни как не тянущие на основных в командах с целями - ладно там у Спартака есть основной более менее и Селихов на всякий случай с паспортом , но Зениту ведь нужен был первый номер !!!???

00:04

васятка

Юра безусловно косепор,но неужели нужно подписать кипера уровня скамейки?

23:14 23 декабря

werder63

Шаг отчаяния, на мой взгляд. Но с Лодыгиным на серъезные дела идти нельзя. Юра мне, как болельщику неЗенита, в принципе нравится! Но в Спартак бы его не хотел)) Авось и вырастет вратарь республики, еще в 2018 в сборную войдет (Я про Лунева)! Но ему хороший тренер нужен. Вы же Бабурина в деле еще не проверяли, зачем Лунев??? Ну, в принципе, это ваши проблемы, разберетесь))

22:39 23 декабря

Пиитерец

Хрюки, мандражируйте!

22:29 23 декабря

AndreyV

P2 ... Малафеев чудом пробился в основной состав, тогда ещё просто не было столько "менеджеров" околофутбольны..... Слава при всем к нему уважении тоже косячил порядочно. Как кипер послабее Конифея.

22:21 23 декабря

Ленинград1984

С Лодыгиным дальше идти нельзя. Он совершенно не стабилен и когда допускает ошибки, не может психологически восстановиться. Кержаков стабильнее, но мертвые мячи не берет. Посмотрим на Лунева, опыт хоть и не большой, но есть. Бабурин сыроват пока. Васютина в деле не видел.

22:16 23 декабря

ПИПКИНПАПА

MAYERICK Странная покупка - такой же посредственности как.и Селихов, Лодыгин, Кержаков и т.д......правда, лучше чем рекордсмен дырка-ладошкин Акинфеев........... ))) Мысли недодума:-)))

21:56 23 декабря

MAYERICK

Странная покупка - такой же посредственности как.и Селихов, Лодыгин, Кержаков и т.д......правда, лучше чем рекордсмен дырка-ладошкин Акинфеев...........

21:40 23 декабря

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

25 лет, мама-дорогая... тоже мне подающий надежды молодой вратарь...

20:54 23 декабря

punch_s

По мне это трансфер выглядит как шаг отчаяния. Надеюсь ошибаюсь, и мы подписали "нового Буффона")

20:49 23 декабря

serzheo

SP2_____ Логика простая. Ставить своих воспитанников - это бесплатно, а потому никому не интересно. Пилить нечего... А когда покупаешь кого-нибудь, не важно кого, - всю пятерню засунуть можно.... Отсюда и нелепые покупки молодых, никому не нужных массаев. Ибо есть где "заработать"... Отсюда и дикое желание отменить лимит, ибо "заработок" увеличится кратно... Футбол давно уже бизнес - ничего личного.

20:39 23 декабря

голос из Санкт-Петербурга

Лодыгин, Кержаков, Бабурин, Васютин и Лунёв.

20:37 23 декабря

голос из Санкт-Петербурга

Ещё и Васютин из Лахти вернётся зимой, если его фины продлевать не будут. У него аренда была на полгода оформлена. И чо? Нам теперь их солить что ли? Скорее всего миниКерж уйдёт куда-нибудь.

20:32 23 декабря

Махмуд Махмедов

Дайте Бабурину поработать!

20:28 23 декабря

Andrew McAfferty

10 матчей в премьер-лиге сыграл, уже 25 лет - и сразу в "Зенит". Как-то скоропалительно и странно.

20:08 23 декабря

SP2

Основным-то в весенней части должен стать Бабурин. Но у нас же всё с ног на голову поставлено. Малафеев чудом пробился в основной состав, тогда ещё просто не было столько "менеджеров" околофутбольных. А теперь вместо того, чтобы вырастить нового супер-вратаря - покупаем всех подряд, в Греции, в Уфе с упрямством достойным лучшего применения. Весь опыт показывает, что в Зените лучше всех играли именно свои воспитанники плюс оказавшиеся ненужными московским "супер"-клубам Широков и Зырянов - а вот продолжаем покупать и всё тут. Где зоть какая-то логика!?

20:06 23 декабря

голос из Санкт-Петербурга

Я думаю, что Лунёва купили не на замену Лодыгина, а вместо Кержакова, на роль второго вратаря. Всё таки Лодыгин сильнее обоих, и опыт игры в ЛЧ и за сборную имеет. Скорее всего Мишу не устроили слова Луческу о том, что до конца года будет стоять Лодыгин. И он вполне мог попросить найти ему команду, где ему будет доверять тренер, и где он сможет стать первым номером. Так что, похоже, мы потеряли Михаила Кержакова...

19:53 23 декабря

serzheo

Вратарская позиция Российская, без вариантов, потому и выбор был невелик, кроме Джанаева и рассматривать некого.

19:42 23 декабря

Vedi

Лунев будет конкурировать с Кержаковым , а в воротах будет опять Лодыгин .

19:35 23 декабря

Platinum1991

ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ решение Зенита!!! За Лунёва рад, а вот за Зенит НЕТ! Не поможет Лунёв Зениту! НЕ ПОМОЖЕТ! По уровню вратарской игры и мастерства Юрий Лодыгин НАМНОГО ЦЕННЕЕ! Он уже доказал своей игрой в Зените! А ошибки не в счёт! Потому что они составляют 0,1 процент брака в игре Лодыгина! Меньше статистической погрешности в 3%! А потом Кержаков есть, но всех их оставили ПОБОКУ и Мирчи Луческу решил свалять ДУРАКА! Каприз Луческу уважили, но по игре вратаря ВОПРОСОВ будет ещё БОЛЬШЕ!!!

19:34 23 декабря

Нубяшка

мда

19:32 23 декабря

голос из Санкт-Петербурга

Молодцы! Оперативно сработал СЭ. Опередил своего основного конкурента. В 19:00 информация появилась на оф. сайте ЗЕНИТа и уже в 19:04 новость появилась в СЭ. СС разметил новость в 19:10.

19:30 23 декабря

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