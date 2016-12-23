Российский голкипер "Уфы" Андрей Лунев стал вторым новичком "Зенита" в зимнее трансферное окно, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано на 4,5 года.
25-летний Лунев родился 13 ноября 1991 года в Москве. Является воспитанником "Торпедо", за основную команду которого дебютировал в 2010 году. Затем выступал за подмосковную "Истру", "Калугу" и раменский "Сатурн".
В июле 2015 года перешел в "Уфу". 11 сентября этого года Лунев дебютировал в премьер-лиге в составе уфимцев. В текущем первенстве голкипер провел десять матчей, в которых пропустил семь мячей. Шесть матчей новичок сине-бело-голубых отыграл на ноль.
Напомним, что ранее "Зенит" подписал бразильского полузащитника "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани.
Официально: Андрей Лунев перешел в "Зенит". Российский голкипер стал вторым новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Соглашение рассчитано на 4,5 года. Сине-бело-голубые приветствуют Андрея в Петербурге и желают новых побед вместе с "Зенитом"! // Official news: Andrei Lunyov is a Zenit player! The Russian goalkeeper is the second signing for the blue-white-sky blues in this winter transfer window. The shot-stopper has been given a 4 and a half year contract.
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/12/23/andrey-lunev-pereshel-v-zenit/
Препод
У нас сейчас вообще нет ни одного вратаря уровня Рината Дасаева - лучшего вратаря сезона в мире ! Ну все почему то периодически ложают и пропускают детские мячи ! Мне кажется иногда дело в психологии ! Когда тебя постоянно расхваливают в СМИ как Акинфеева - ты непроизвольно расслабляешься !
16:37
Серёга СМ.sz
Лодыгин номер один )) Не трогайте его пусть ведёт бомжей в светлое будущее )
09:54
Айртон
Орлов сказал, что Лодыгин лучше всех.)) А учитывая, что он за Зенит не болеет (по его же собственным словам) в его объективность можно верить!))
09:31
МачоМэн
наконец-то вратарь нормальный
09:21
Parasenok
А жена Лунёва большая любительница пофоткаццо )))
07:52
Митяй Антибомж
Ждём вью с экспертом по бомжам старым маразматиком на тему сильнее ли Лунёк Лодыркина.
05:32
Митяй Антибомж
Бомжам продался - считай, закончил карьеру футболиста. Мог бы ещё расти, а так на лавке сгинет.
05:30
fedland
Болевар не выдержит троих...
00:19
Vedi
Просто поражён , есть действительно хорошие вратари - Джанаев , Беленов , Крицюк , Гилерьме , а есть средненькие типа Лунева , Селихова , Юрченко и тд - основные в слабых командах и средних командах и ни как не тянущие на основных в командах с целями - ладно там у Спартака есть основной более менее и Селихов на всякий случай с паспортом , но Зениту ведь нужен был первый номер !!!???
00:04
васятка
Юра безусловно косепор,но неужели нужно подписать кипера уровня скамейки?
23:14 23 декабря
werder63
Шаг отчаяния, на мой взгляд. Но с Лодыгиным на серъезные дела идти нельзя. Юра мне, как болельщику неЗенита, в принципе нравится! Но в Спартак бы его не хотел)) Авось и вырастет вратарь республики, еще в 2018 в сборную войдет (Я про Лунева)! Но ему хороший тренер нужен. Вы же Бабурина в деле еще не проверяли, зачем Лунев??? Ну, в принципе, это ваши проблемы, разберетесь))
22:39 23 декабря
Пиитерец
Хрюки, мандражируйте!
22:29 23 декабря
AndreyV
P2 ... Малафеев чудом пробился в основной состав, тогда ещё просто не было столько "менеджеров" околофутбольны..... Слава при всем к нему уважении тоже косячил порядочно. Как кипер послабее Конифея.
22:21 23 декабря
Ленинград1984
С Лодыгиным дальше идти нельзя. Он совершенно не стабилен и когда допускает ошибки, не может психологически восстановиться. Кержаков стабильнее, но мертвые мячи не берет. Посмотрим на Лунева, опыт хоть и не большой, но есть. Бабурин сыроват пока. Васютина в деле не видел.
22:16 23 декабря
ПИПКИНПАПА
MAYERICK Странная покупка - такой же посредственности как.и Селихов, Лодыгин, Кержаков и т.д......правда, лучше чем рекордсмен дырка-ладошкин Акинфеев........... ))) Мысли недодума:-)))
21:56 23 декабря
MAYERICK
Странная покупка - такой же посредственности как.и Селихов, Лодыгин, Кержаков и т.д......правда, лучше чем рекордсмен дырка-ладошкин Акинфеев...........
21:40 23 декабря
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
25 лет, мама-дорогая... тоже мне подающий надежды молодой вратарь...
20:54 23 декабря
punch_s
По мне это трансфер выглядит как шаг отчаяния. Надеюсь ошибаюсь, и мы подписали "нового Буффона")
20:49 23 декабря
serzheo
SP2_____ Логика простая. Ставить своих воспитанников - это бесплатно, а потому никому не интересно. Пилить нечего... А когда покупаешь кого-нибудь, не важно кого, - всю пятерню засунуть можно.... Отсюда и нелепые покупки молодых, никому не нужных массаев. Ибо есть где "заработать"... Отсюда и дикое желание отменить лимит, ибо "заработок" увеличится кратно... Футбол давно уже бизнес - ничего личного.
20:39 23 декабря
голос из Санкт-Петербурга
Лодыгин, Кержаков, Бабурин, Васютин и Лунёв.
20:37 23 декабря
голос из Санкт-Петербурга
Ещё и Васютин из Лахти вернётся зимой, если его фины продлевать не будут. У него аренда была на полгода оформлена. И чо? Нам теперь их солить что ли? Скорее всего миниКерж уйдёт куда-нибудь.
20:32 23 декабря
Махмуд Махмедов
Дайте Бабурину поработать!
20:28 23 декабря
Andrew McAfferty
10 матчей в премьер-лиге сыграл, уже 25 лет - и сразу в "Зенит". Как-то скоропалительно и странно.
20:08 23 декабря
SP2
Основным-то в весенней части должен стать Бабурин. Но у нас же всё с ног на голову поставлено. Малафеев чудом пробился в основной состав, тогда ещё просто не было столько "менеджеров" околофутбольных. А теперь вместо того, чтобы вырастить нового супер-вратаря - покупаем всех подряд, в Греции, в Уфе с упрямством достойным лучшего применения. Весь опыт показывает, что в Зените лучше всех играли именно свои воспитанники плюс оказавшиеся ненужными московским "супер"-клубам Широков и Зырянов - а вот продолжаем покупать и всё тут. Где зоть какая-то логика!?
20:06 23 декабря
голос из Санкт-Петербурга
Я думаю, что Лунёва купили не на замену Лодыгина, а вместо Кержакова, на роль второго вратаря. Всё таки Лодыгин сильнее обоих, и опыт игры в ЛЧ и за сборную имеет. Скорее всего Мишу не устроили слова Луческу о том, что до конца года будет стоять Лодыгин. И он вполне мог попросить найти ему команду, где ему будет доверять тренер, и где он сможет стать первым номером. Так что, похоже, мы потеряли Михаила Кержакова...
19:53 23 декабря
serzheo
Вратарская позиция Российская, без вариантов, потому и выбор был невелик, кроме Джанаева и рассматривать некого.
19:42 23 декабря
Vedi
Лунев будет конкурировать с Кержаковым , а в воротах будет опять Лодыгин .
19:35 23 декабря
Platinum1991
ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ решение Зенита!!! За Лунёва рад, а вот за Зенит НЕТ! Не поможет Лунёв Зениту! НЕ ПОМОЖЕТ! По уровню вратарской игры и мастерства Юрий Лодыгин НАМНОГО ЦЕННЕЕ! Он уже доказал своей игрой в Зените! А ошибки не в счёт! Потому что они составляют 0,1 процент брака в игре Лодыгина! Меньше статистической погрешности в 3%! А потом Кержаков есть, но всех их оставили ПОБОКУ и Мирчи Луческу решил свалять ДУРАКА! Каприз Луческу уважили, но по игре вратаря ВОПРОСОВ будет ещё БОЛЬШЕ!!!
19:34 23 декабря
Нубяшка
мда
19:32 23 декабря
голос из Санкт-Петербурга
Молодцы! Оперативно сработал СЭ. Опередил своего основного конкурента. В 19:00 информация появилась на оф. сайте ЗЕНИТа и уже в 19:04 новость появилась в СЭ. СС разметил новость в 19:10.
19:30 23 декабря