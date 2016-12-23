Лунев перешел в "Зенит"

Российский голкипер "Уфы" Андрей Лунев стал вторым новичком "Зенита" в зимнее трансферное окно, информирует официальный сайт сине-бело-голубых. Соглашение рассчитано на 4,5 года.

25-летний Лунев родился 13 ноября 1991 года в Москве. Является воспитанником "Торпедо", за основную команду которого дебютировал в 2010 году. Затем выступал за подмосковную "Истру", "Калугу" и раменский "Сатурн".

В июле 2015 года перешел в "Уфу". 11 сентября этого года Лунев дебютировал в премьер-лиге в составе уфимцев. В текущем первенстве голкипер провел десять матчей, в которых пропустил семь мячей. Шесть матчей новичок сине-бело-голубых отыграл на ноль.

Напомним, что ранее "Зенит" подписал бразильского полузащитника "Атлетику Паранаэнсе" Эрнани.