Андрей Каряка: "Зенит" не удивил - удивил "Амкар"

После поражения от "Зенита" (0:3) в гостевом матче 5-го тура чемпионата России старший тренер "Амкара" Андрей Каряка отметил, что счет по игре и подчеркнул, что у его команды мало что получалось.

– Если не наносить удары по чужим воротам, то и забить тяжело. Поэтому результат закономерен, – приводит клубная пресс-служба слова Каряки. – "Зенит" ничем не удивил – удивили мы, могли сыграть намного лучше. Соперник сегодня действовал в свою силу, у нас же ничего не получилось. Но пойдем дальше, извлечем уроки и будем больше работать. Крайне неприятное поражение. Сложно, конечно, по горячим следам сделать конкретные выводы, почему так произошло, но то, что счет по игре, – это справедливо.