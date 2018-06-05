Андрей Федун: "Промес – лучший футболист РФПЛ"

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун в интервью "СЭ" назвал вингера красно-белых Квинси Промеса​ лучшим игроком чемпионата России. По его словам, клуб не будет удерживать голландца, если тот решит уйти.

– Промес созрел для отъезда на Запад?

– Квинси – лучший футболист РФПЛ, доказывает это на протяжении всего периода, что выступает у нас. В сезоне-2017/18 голландец это вновь доказал, хотя порой его критиковали. Если он останется в "Спартаке" – это будет серьезное подспорье. Если решит, что пора переходить в более сильный чемпионат, Промеса удерживать не станем. Ведь у человека, который на протяжении четырех лет не чувствует конкуренции снижается мотивация. (Вячеслав КОРОТКИН)

Полностью интервью Федуна – скоро в "СЭ"