Андрей Ещенко: "Может, арбитр Иванов просто переволновался!?"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко в интервью "СЭ" выразил мнение, что арбитр матча с "Зенитом" (2:4) Сергей Иванов допускал ошибки из-за излишнего волнения. Он назвал его действия некрасивыми.

– Сергей Родионов после матча в Санкт-Петербурге заявил, что более неквалифицированного судейства не припомнит. А вы? - вопрос Ещенко.

– Трудно сказать. Может, арбитр просто переволновался?! Или еще что-то у него случилось. Просто не нужно ничего выдумывать: видишь эпизод, фол там или нет, принимай последовательные решения. И тогда не будет к тебе вопросов, игроки все понимают. А если же начинаешь в одну сторону свистеть нарушения, а в другую – нет, то у футболистов вспыхивают эмоции. Поэтому возникли конфликты и стычки в концовке.

– И дело ведь не только в одном эпизоде с падением Промеса и неудалением Кришито?

– Нет, конечно же. Я говорю о работе арбитра в целом. Если ты обслуживаешь такой серьезный матч – интересный, с большим количеством зрителей, в Европе его транслируют, и делаешь такие некрасивые вещи... Повторю: может, переволновался?! Но надо адекватные решения принимать. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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