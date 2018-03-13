Андрей Бутенко: "Огуде сначала попал по мячу, а уже потом по ноге. Это не красная карточка"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко в эфире программы "Свисток" разобрал моменты матча 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Арсеналом" (0:2). В этом матче арбитр Михаил Вилков удалил двух игроков "Амкара", а также назначил в ворота пермского клуба два пенальти.

– На 10-й минуте встречи Занев немного задел ногу Дзюбы, но это было за пределами штрафной, – сказал Бутенко. – Это штрафной удар, а не пенальти. Обычный фол, без желтой карточки. На 76-й минуте арбитр находился близко к моменту с фолом Огуде. Получивший удар по голеностопу игрок схватился за голень. Игрок "Амкара" сначала попал по мячу, а уже потом по ноге. Это не красная карточка.