11:20 | Футбол — РФПЛ

Андрей Будогосский: "Вилков отработал выше всяких похвал"

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Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский высоко оценил работу судьи Михаила Вилкова на матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (5:1). По его словам, в этой встрече харизма рефери проявилась во всей красе.

- Михаил отработал выше всяких похвал, - сказал Будогосский. - Особенно хочу отметить его настрой и ощущение, что судья является органичной составной частью матча. Где-то внутри было у него удовлетворение от достойно выполняемой работы.

И, конечно, это было показательное судейство, где проявилась харизма Вилкова во всей ее красоте. Неслучайно я говорил, что Вилков - удачная кандидатура на этот матч. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (17)
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sidors

"ныть" по поводу судейства, это любимое занятие спартаковцев. а у нас только факты. Не заметил руку Комбарова и опа! ты уже живёшь и работаешь в Москве!

14:36

alex13b

Не нойте, хорошо отсудил

13:52

Марит Бьёрген и мобильный норвер

Недодал Спаму пару желтых, а так все нормально, Промес штук 10 с пенальти в этом сезоне может отгрузить.

13:35

sidors

на 20 минуте Комбаров играет рукой в своей штрафной, вы что слепые? Или как Егоров:-стыдно что не заметил руку Комбарова, но теперь живу и работаю в Москве.

13:21

Slim Taller

Будогосский,окстись,какие выше похвал?! Совсем совесть потерял.Вилков пропускал грязную игру спартаковцев,понимая,что итог матча решён,и думая лишь о том,что-бы матч побыстрее закончился и гора с плеч.Уверен,что такой пенальти в штрафной Спартака он бы побоялся поставить.Защитник коснулся мяча через ногу игрока Спартака и такие эпизоды на усмотрение судьи.Удаления чисто на совести Вилкова.Сколько раз грубо сыграл Л.Адриану,но Вилков побоялся его выгонять.

13:20

Коммунист

в кое-то веки Вилков отсудил нормально. Хотя Спартак и проиграл, не фартовый он для нас какой-то. Но претензий нет. Претензии есть к обороне и вратарю.

13:18

sidors

Руку Комбарова не заметил и как Егоров, добро пожаловать в судейский комитет?

13:09

который тут

Момент с дракой в концовке полностью заслуга судьи. Все видели кто ее спровоцировал, а Вилков почему-то "не заметил"

12:57

Gordon

Отлично Вилков отработал. Разве что вопрос с тем, что предшествовало удалению. Там Луис Адриану то ли попал Смольникову по лицу, то ли толкнул, то ли ударил, то ли ещё что-то, повтора не дали. Если так, то Вилков во-многом спровоцировал драку. Но это ни разу не оправдывает ни Смольникова, ни Адриану. В целом отличное судейство. С учётом того, что это была за игра - раз, где до этого находился Вилков и что было бы с его карьерой, если бы он эту игру завалил - два. Браво, Михаил! Болею за "Спартак", если что. Специально для особо повёрнутых.

12:51

Gordon

zenit-2017, согласно Правилам игры, это касание руки не наказывается.

12:48

Новоуепинни

А че кроме свиней никто не играл чтоле? А где про пеналь который в Краснодарике придумали? Типа под шумок прокатит?

12:40

Platinum1991

Благодарим арбитра Михаила Вилкова за ОТЛИЧНУЮ работу в матче Зенит - Спартак! Молодец! Так держать и ЧЕСТНО судить в других матчах!

12:00

old grumbler

Это было чудо - судья не убил Спартак, так как Спартак убился сам на глазах 50 000 болельщиков!!!!

11:50

Chibisov

Если бы не драка которая была спровоцирована именно судьями не желавшими увидеть удар в лицо смольникова одним хамским игроком пищевика то судейство было бы на пять,а так посредственное.

11:35

zenit-2017

fk-47 НЕТ!!! Опять судьи не замечают руки Комбарова в штрафной на 19:54 Кокорин простреливает на Кузяева мяч попадает в коленку Комбарову и от РУКИ меняя направление уходит на угловой, до Кузяева мяч не доходит, а Вилков рядом и... как обычно ----------- Да нормально он отсудил, да есть маленькие просчеты, но серьезных ошибок не было. Да и пендаль вроде как по делу.

11:31

fk-47

НЕТ!!! Опять судьи не замечают руки Комбарова в штрафной на 19:54 Кокорин простреливает на Кузяева мяч попадает в коленку Комбарову и от РУКИ меняя направление уходит на угловой, до Кузяева мяч не доходит, а Вилков рядом и... как обычно

11:26

Уралмашевец

А что насчет Николанидвораева?

11:23