Андрей Будогосский: "Вилков отработал выше всяких похвал"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский высоко оценил работу судьи Михаила Вилкова на матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (5:1). По его словам, в этой встрече харизма рефери проявилась во всей красе.

- Михаил отработал выше всяких похвал, - сказал Будогосский. - Особенно хочу отметить его настрой и ощущение, что судья является органичной составной частью матча. Где-то внутри было у него удовлетворение от достойно выполняемой работы.

И, конечно, это было показательное судейство, где проявилась харизма Вилкова во всей ее красоте. Неслучайно я говорил, что Вилков - удачная кандидатура на этот матч. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"