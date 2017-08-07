Андрей Будогосский: "Вилков отработал выше всяких похвал"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский высоко оценил работу судьи Михаила Вилкова на матче 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак" (5:1). По его словам, в этой встрече харизма рефери проявилась во всей красе.
- Михаил отработал выше всяких похвал, - сказал Будогосский. - Особенно хочу отметить его настрой и ощущение, что судья является органичной составной частью матча. Где-то внутри было у него удовлетворение от достойно выполняемой работы.
И, конечно, это было показательное судейство, где проявилась харизма Вилкова во всей ее красоте. Неслучайно я говорил, что Вилков - удачная кандидатура на этот матч. (Сергей ЕГОРОВ)
sidors
"ныть" по поводу судейства, это любимое занятие спартаковцев. а у нас только факты. Не заметил руку Комбарова и опа! ты уже живёшь и работаешь в Москве!
14:36
alex13b
Не нойте, хорошо отсудил
13:52
Марит Бьёрген и мобильный норвер
Недодал Спаму пару желтых, а так все нормально, Промес штук 10 с пенальти в этом сезоне может отгрузить.
13:35
sidors
на 20 минуте Комбаров играет рукой в своей штрафной, вы что слепые? Или как Егоров:-стыдно что не заметил руку Комбарова, но теперь живу и работаю в Москве.
13:21
Slim Taller
Будогосский,окстись,какие выше похвал?! Совсем совесть потерял.Вилков пропускал грязную игру спартаковцев,понимая,что итог матча решён,и думая лишь о том,что-бы матч побыстрее закончился и гора с плеч.Уверен,что такой пенальти в штрафной Спартака он бы побоялся поставить.Защитник коснулся мяча через ногу игрока Спартака и такие эпизоды на усмотрение судьи.Удаления чисто на совести Вилкова.Сколько раз грубо сыграл Л.Адриану,но Вилков побоялся его выгонять.
13:20
Коммунист
в кое-то веки Вилков отсудил нормально. Хотя Спартак и проиграл, не фартовый он для нас какой-то. Но претензий нет. Претензии есть к обороне и вратарю.
13:18
sidors
Руку Комбарова не заметил и как Егоров, добро пожаловать в судейский комитет?
13:09
который тут
Момент с дракой в концовке полностью заслуга судьи. Все видели кто ее спровоцировал, а Вилков почему-то "не заметил"
12:57
Gordon
Отлично Вилков отработал. Разве что вопрос с тем, что предшествовало удалению. Там Луис Адриану то ли попал Смольникову по лицу, то ли толкнул, то ли ударил, то ли ещё что-то, повтора не дали. Если так, то Вилков во-многом спровоцировал драку. Но это ни разу не оправдывает ни Смольникова, ни Адриану. В целом отличное судейство. С учётом того, что это была за игра - раз, где до этого находился Вилков и что было бы с его карьерой, если бы он эту игру завалил - два. Браво, Михаил! Болею за "Спартак", если что. Специально для особо повёрнутых.
12:51
Gordon
zenit-2017, согласно Правилам игры, это касание руки не наказывается.
12:48
Новоуепинни
А че кроме свиней никто не играл чтоле? А где про пеналь который в Краснодарике придумали? Типа под шумок прокатит?
12:40
Platinum1991
Благодарим арбитра Михаила Вилкова за ОТЛИЧНУЮ работу в матче Зенит - Спартак! Молодец! Так держать и ЧЕСТНО судить в других матчах!
12:00
old grumbler
Это было чудо - судья не убил Спартак, так как Спартак убился сам на глазах 50 000 болельщиков!!!!
11:50
Chibisov
Если бы не драка которая была спровоцирована именно судьями не желавшими увидеть удар в лицо смольникова одним хамским игроком пищевика то судейство было бы на пять,а так посредственное.
11:35
zenit-2017
fk-47 НЕТ!!! Опять судьи не замечают руки Комбарова в штрафной на 19:54 Кокорин простреливает на Кузяева мяч попадает в коленку Комбарову и от РУКИ меняя направление уходит на угловой, до Кузяева мяч не доходит, а Вилков рядом и... как обычно ----------- Да нормально он отсудил, да есть маленькие просчеты, но серьезных ошибок не было. Да и пендаль вроде как по делу.
11:31
fk-47
НЕТ!!! Опять судьи не замечают руки Комбарова в штрафной на 19:54 Кокорин простреливает на Кузяева мяч попадает в коленку Комбарову и от РУКИ меняя направление уходит на угловой, до Кузяева мяч не доходит, а Вилков рядом и... как обычно
11:26
Уралмашевец
А что насчет Николанидвораева?
11:23