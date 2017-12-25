Андрей Будогосский: "Ожидаю ли я отставки Мутко? Нет!"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что на главу РФС Виталия Мутко оказывается давление со стороны прессы. По его словам, он должен работать в соответствии с уставом.

- Журналисты любят играть на "желтых" эмоциях, - сказал Будогосский.

- Есть ли на Мутко давление в связи с ситуацией вокруг допинга?

- Давление на тех людей, которые работают в футболе, есть всегда. Я всегда говорил, что если меня утром в прессе никто не пинает, значит мой рабочий день прожит зря.

- Заслужил ли Мутко работать в РФС пожизненно?

- Он должен работать в соответствии с уставом. Я его знаю с 2005 года. Наверное, в том, что я работаю здесь, то, что с удовольствием прихожу на работу, есть и его заслуга.

- Ожидаете ли вы отставки Мутко?

- Нет!