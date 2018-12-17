Андрей Аршавин: "Мамаев и Кокорин полезны обществу на футбольном поле, а не за решеткой"

Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин в интервью программе Ильи Казакова Foot'больные люди выразил надежду, что нападающего питерской команды Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева​ отпустят к семье, потому что спортсмены полезны обществу на футбольном поле. Футболисты находятся в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы. Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

– Изначально было понятно, что ситуация серьезная, – заявил Аршавин в программе Ильи Казакова Foot'больные люди. – Надеюсь, наказание будет таким, чтобы они не проводили время в столь отдаленном месте. Мамаев и Кокорин полезны обществу на футбольном поле, а не за решеткой.