Анатолий Тимощук: "Миллионный болельщик в этом сезоне станет фантастическим событием"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" сказал, что достижение отметки в 1 000 000 болельщиков станет большим достижением для стадиона "Санкт-Петербург". В сезоне-2017/18 домашние игры питерцев во всех турнирах посетили 974 748 человек.

– Когда на матч со "СКА-Хабаровск" придет миллионный болельщик в сезоне-2017/18 – это станет фантастическим событием, – цитирует официальный сайт "Зенита" Тимощука. – Хорошо, что открыли такой комфортный стадион, на котором очень удобно смотреть футбол. Могу сказать, что новое поле в очень хорошем состоянии. А инфраструктура и все, что создано на арене, служит тому, чтобы болельщикам было максимально комфортно.

Поэтому миллионный болельщик станет для стадиона и "Зенита" очень большим достижением. С другой стороны, надеюсь, это будет первый маленький подобного рода "юбилей" по сравнению с тем, что на нашем стадионе будет происходить в дальнейшем.

Встреча между "Зенитом" и "СКА-Хабаровск" состоится 13 мая и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Зенит" - "СКА-Хабаровск".

Стадион "Санкт-Петербург" ожидает миллионного болельщика за сезон