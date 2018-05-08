Рекорд "Зенита": стадион "Санкт-Петербург" ожидает миллионного болельщика за сезон

Ожидается, что в матче 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска" суммарная посещаемость игр "Зенита" на стадионе "Санкт-Петербург" в текущем сезоне превысит один миллион болельщиков, информирует официальный сайт питерского клуба.

"Зенит" провел первый матч на стадионе "Санкт-Петербург" 22 апреля 2017 года против "Урала". Сезон-2017/18 стал первым, в рамках которого "Зенит" провел все домашние матчи премьер-лиги, Лиги Европы и Кубка России на новой арене.

Как отмечается, клуб установил абсолютный рекорд по средней и суммарной посещаемости домашних матчей не только текущего сезона, но и всех чемпионатов в современной истории России. На встречах с участием сине-бело-голубых в общей сложности побывали 974 748 болельщиков.