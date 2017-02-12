Анатолий Мещеряков: "Сделка по Кокеру сорвалась? Значит, англичане что-то знают"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что железнодорожники отказались от подписания контракта с защитником "КПР" Стивена Кокера. Сегодня The Sun написал, что на переговорах в Лондоне игрок потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около 100 тысяч фунтов стерлингов в неделею.

– Здесь нечего комментировать, – сказал Мещеряков. – Контракт не подписан, нет никакой официальной бумаги. О чем говорить?

– Англичане пишут, что сделка сорвалась.

– Раз они так пишут, значит, наверное, что-то знают. Привык комментировать состоявшиеся трансферы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

По данным "СЭ", с высокой долей вероятности, Кокер не перейдет в "Локомотив".