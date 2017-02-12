Анатолий Мещеряков: "Сделка по Кокеру сорвалась? Значит, англичане что-то знают"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что железнодорожники отказались от подписания контракта с защитником "КПР" Стивена Кокера. Сегодня The Sun написал, что на переговорах в Лондоне игрок потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около 100 тысяч фунтов стерлингов в неделею.
– Здесь нечего комментировать, – сказал Мещеряков. – Контракт не подписан, нет никакой официальной бумаги. О чем говорить?
– Англичане пишут, что сделка сорвалась.
– Раз они так пишут, значит, наверное, что-то знают. Привык комментировать состоявшиеся трансферы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
По данным "СЭ", с высокой долей вероятности, Кокер не перейдет в "Локомотив".
Влад2017
Уроды во дворе таких Кокеров за меньшие деньги согласятся играть. 100 тысяч фунтов в неделю пошел он по известному адресу. максимум 1000 фунтов в неделю. это не Месси или Рональдо, а простая посредственность, которая не смогла дорасти даже до уровня МЮ, Челси, Арсенала.
18:08