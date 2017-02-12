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Анатолий Мещеряков: "Сделка по Кокеру сорвалась? Значит, англичане что-то знают"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что железнодорожники отказались от подписания контракта с защитником "КПР" Стивена Кокера. Сегодня The Sun написал, что на переговорах в Лондоне игрок потребовал контракт на 3,5 года с зарплатой около 100 тысяч фунтов стерлингов в неделею.

– Здесь нечего комментировать, – сказал Мещеряков. – Контракт не подписан, нет никакой официальной бумаги. О чем говорить?

– Англичане пишут, что сделка сорвалась.

– Раз они так пишут, значит, наверное, что-то знают. Привык комментировать состоявшиеся трансферы. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

По данным "СЭ", с высокой долей вероятности, Кокер не перейдет в "Локомотив".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Влад2017

Уроды во дворе таких Кокеров за меньшие деньги согласятся играть. 100 тысяч фунтов в неделю пошел он по известному адресу. максимум 1000 фунтов в неделю. это не Месси или Рональдо, а простая посредственность, которая не смогла дорасти даже до уровня МЮ, Челси, Арсенала.

18:08

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