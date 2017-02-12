СМИ: "Локомотив" прекратил переговоры по трансферу Кокера

"Локомотив" прекратил переговоры по поводу перехода защитника "КПР" Стивена Кокера, сообщает The Sun. Такое решение было принято железнодорожниками из-за "неуважения игрока и его представителей к клубу".

Ранее сообщалось, что "Локо" отказался от аренды защитника, так как англичанин постоянно менял свои условия. Кроме того, переезжать в Москву не захотели члены его семьи. После этого в британских СМИ была опубликована информация о том, что 25-летний футболист, которого "Локомотив" планировал арендовать до конца сезона, был арестован в Лондоне за пьяный дебош.