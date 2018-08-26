Анатолий Мещеряков: "Мое мнение, пенальти не было"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после победы железнодорожников над "Анжи" (2:1) заявил, что иногда игроки на поле профессиональнее судей.

- Пенальти был?

- Мое мнение, пенальти не было. Иногда у нас игроки, профессиональнее судей. А так игровой момент. У каждого судьи это случаются. Хотелось бы, чтобы было меньше ошибок.

- Если не брать эпизод с пенальти, к судье есть вопросы?

- Я думаю, что боковой судья пару раз ошибся, когда определял положение вне игры. Но в целом нормальное судейство. Для российского чемпионата нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)