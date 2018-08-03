04:49 | Футбол — РПЛ

Анатолий Мещеряков: "Локомотив" - "Спартак" - это один из матчей чемпионата страны, не более того"


Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не считает матч 2-го тура чемпионата России против "Спартака"​ особенным. Красно-зеленые хотят победить, как и в любой встрече.

– Это один из матчей чемпионата страны, не более того, – цитируют "Известия" Мещерякова. – На 5 августа у нас намечен спортивный праздник в Парке победы, включающий в себя забег. Но матчу со "Спартаком" мы придаем такое же значение, как и к остальным играм "Локомотива" в чемпионате. Независимо от даты мы просто хотим победить, показать зрителям качественный футбол и завоевать три очка.

"Локомотив" – "Спартак": чемпионат России по футболу, 4 августа 2018, онлайн-трансляция в 19.00

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
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