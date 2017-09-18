Ананидзе вернулся в общую группу "Спартака" после травмы

"Спартак" начал подготовку к матчу 1/16 финала Кубка России против "Кубани", сообщает пресс-служба красно-белых. Полузащитник Джано Ананидзе восстановился после травмы и работал в общей группе. Хавбек Лоренсо Мельгарехо и нападающий Денис Давыдов, у которых выявлен спазм мышц бедра, занимались по индивидуальной программе. Игроки должны вернуться в общую группу через пять дней.
Роман Зобнин, Артем Тимофеев, Денис Глушаков и Зе Луиш проходят курс лечения. Защитник Георгий Тигиев, получивший травму в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2), сегодня начнет проходить комплексное обследование, которое может занять два дня.
Завтра у "Спартака" запланирована утренняя тренировка и теоретическое занятие. Вечером команда вылетит в Краснодар на матч против "Кубани". Встреча состоится 20 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-09-18-dzhano_vernulsya_v_obshchuyu_gruppu/
- Джано Ананидзе
- Кубань (Футбол)
- Спартак (футбол)
- Денис Давыдов (футбол)
- Лоренсо Мельгарехо
- Георгий Тигиев
Jean4
Насколько вернулся то? На неделю или на две?
17:27
Странник-777
Ох не завидую я Кубани... :-))
16:59