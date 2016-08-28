Ананидзе и Промес сыграют с "Анжи" с первых минут

Стал известен состав "Спартака" на матч 5-го тура премьер-лиги с "Анжи". С первых минут на поле появится полузащитник Джано Ананидзе. В атаке красно-белых сыграют нападающие Квинси Промес и Зе Луиш. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.

"Спартак": Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Глушаков, Фернанду, Зобнин, Ананидзе, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Песьяков, Пуцко, Кутин, Ромулу, Попов, Зуев, Мельгарехо, Мелкадзе.

Трансляция матча "Анжи" – "Спартак"