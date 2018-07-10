"Амкар" – Рыболовлеву: "Милан"? Лучше бы он нас спас"

"Амкар" в Твиттере прокомментировал сообщения о возможной покупке российским миллиардером, владельцем "Монако" Дмитрием Рыболовлевым "Милана".

"Итальянские СМИ написали о возможной покупке футбольного клуба "Милан" пермским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым, – говоорится в сообщении "Амкара" в Твиттере. – Сейчас миллиардер уже владеет футбольным клубом "Монако" из Франции.

Эх.. Лучше бы он "Амкар" купил и спас".

В июне "Амкар", сохранивший прописку в элите российского футбола, прекратил свое существование. Его место в премьер-лиге занял "Анжи", который по спорнивному принципу должен был вылететь из премьер-лиги в ФНЛ.

Итальянские СМИ написали о возможной покупке футбольного клуба "Милан" пермским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым. Сейчас миллиардер уже владеет футбольным клубом "Монако" из Франции.



Эх.. Лучше бы он "Амкар" купил и спас 😐https://t.co/d1f4zVIicI pic.twitter.com/IsnjivPyNO – FC Amkar (@fc_amkar) 10 июля 2018 г.

Таблица переходов РФПЛ //

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