15:32 | Футбол — РФПЛ

"Амкар" – Рыболовлеву: "Милан"? Лучше бы он нас спас"


"Амкар" в Твиттере прокомментировал сообщения о возможной покупке российским миллиардером, владельцем "Монако" Дмитрием Рыболовлевым "Милана".

"Итальянские СМИ написали о возможной покупке футбольного клуба "Милан" пермским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым, – говоорится в сообщении "Амкара" в Твиттере. – Сейчас миллиардер уже владеет футбольным клубом "Монако" из Франции.
Эх.. Лучше бы он "Амкар" купил и спас".

В июне "Амкар", сохранивший прописку в элите российского футбола, прекратил свое существование. Его место в премьер-лиге занял "Анжи", который по спорнивному принципу должен был вылететь из премьер-лиги в ФНЛ.

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