"Амкар" опубликовал подборку спорных моментов матча с "Анжи"

"Амкар" на своем официальном youtube-канале опубликовал эпизоды матча 16-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:3). По мнению пермяков, в этих фрагментах судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым допустила ошибки.
"Амкар" на своем официальном youtube-канале опубликовал эпизоды матча 16-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:3). По мнению пермяков, в этих фрагментах судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым допустила ошибки.
Valeri
Зачем Перми футбольный клуб в премьер-лиге? Пустые трибуны, расходы бешеные...
22:47 4 декабря
Vedi
Не поленился , просмотрел - обычные игровые эпизоды - если руководство Амкара считает что из за этих эпизодов проиграли - то они смешные , это мягко говоря . Уверен таких эпизодов в каждой игре ПЛ валом .
22:10 4 декабря
Птицuk
Последний эпизод, где игрока с мячом останавливают руками, причём не просто касание - а конкретный захват - чистая ЖК. Косяк Карасева
21:53 4 декабря
баламошка
Лучше бы опубликовали отчёт о состоянии Милляра и объяснили за какие-такие заслуги у нас чиновники так шикарно живут. Страна в заду, а чиновники-миллионеры. За что? Как так-то?
21:41 4 декабря