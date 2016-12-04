21:18 4 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Амкар" опубликовал подборку спорных моментов матча с "Анжи"

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"Амкар" на своем официальном youtube-канале опубликовал эпизоды матча 16-го тура чемпионата России против "Анжи" (1:3). По мнению пермяков, в этих фрагментах судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым допустила ошибки.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Valeri

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22:47 4 декабря

Vedi

Не поленился , просмотрел - обычные игровые эпизоды - если руководство Амкара считает что из за этих эпизодов проиграли - то они смешные , это мягко говоря . Уверен таких эпизодов в каждой игре ПЛ валом .

22:10 4 декабря

Птицuk

Последний эпизод, где игрока с мячом останавливают руками, причём не просто касание - а конкретный захват - чистая ЖК. Косяк Карасева

21:53 4 декабря

баламошка

Лучше бы опубликовали отчёт о состоянии Милляра и объяснили за какие-такие заслуги у нас чиновники так шикарно живут. Страна в заду, а чиновники-миллионеры. За что? Как так-то?

21:41 4 декабря

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