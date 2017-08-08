"Амкар" и "Уфа" голов не забили

"Амкар" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" в матче 5-го тура чемпионата России – 0:0. На 17-й минуте игрок пермской команды Дарко Бодул не реализовал пенальти – мяч после его удара попал в штангу.
"Амкар" после пяти стартовых туров не забил ни одного мяча и набрал первое очко. Команда Гаджи Гаджиева располагается на последнем месте в турнирной таблице.
"Уфа" набрала 9 очков и занимает третье место. Команда Сергея Семака не знает поражений в сезоне.
Чемпионат России
Премьер-лига
"Амкар" (Пермь) – "Уфа" – 0:0
Нереализованный пенальти: Бодул (Амкар), 17 (штанга)
"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Занев, Конде, Милькович (Гасилин, 83), Зайцев, Рязанцев, Гол (Баланович, 69), Идову, Бодул, Салугин (Костюков, 59).
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Табидзе, Аликин, Никитин, Йокич, Стоцкий (Кротов, 88), Засеев (Сысуев, 69), Карп, Игбун, Абдулавов (Ванек, 72).
Предупреждения: Милькович, 25. Занев, 52. Йокич, 79. Аликин, 89.
Судьи: ФЕДОТОВ. Болотенков (все Москва), Бочков (Сочи).
08 августа. Пермь. Стадион "Звезда".
Патриот Сибири
Пермяки молодцы. Смогли набрать очки в русском класико.
20:01
Romka3101
"Уфа" набрала 9 очков и занимает четвертое место. Команда Сергея Семака не знает поражений в сезоне..... Вообще-то Уфа на третье место вышла,по новому регламенту
19:29