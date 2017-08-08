"Амкар" и "Уфа" голов не забили

"Амкар" на своем поле сыграл вничью с "Уфой" в матче 5-го тура чемпионата России – 0:0. На 17-й минуте игрок пермской команды Дарко Бодул не реализовал пенальти – мяч после его удара попал в штангу.

"Амкар" после пяти стартовых туров не забил ни одного мяча и набрал первое очко. Команда Гаджи Гаджиева располагается на последнем месте в турнирной таблице.

"Уфа" набрала 9 очков и занимает третье место. Команда Сергея Семака не знает поражений в сезоне.

Чемпионат России

Премьер-лига

"Амкар" (Пермь) – "Уфа" – 0:0

Нереализованный пенальти: Бодул (Амкар), 17 (штанга)

"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Занев, Конде, Милькович (Гасилин, 83), Зайцев, Рязанцев, Гол (Баланович, 69), Идову, Бодул, Салугин (Костюков, 59).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Табидзе, Аликин, Никитин, Йокич, Стоцкий (Кротов, 88), Засеев (Сысуев, 69), Карп, Игбун, Абдулавов (Ванек, 72).

Предупреждения: Милькович, 25. Занев, 52. Йокич, 79. Аликин, 89.

Судьи: ФЕДОТОВ. Болотенков (все Москва), Бочков (Сочи).

08 августа. Пермь. Стадион "Звезда".

Трансляция матча "Амкар" - "Уфа"