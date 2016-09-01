Алексей Зинин: "Вряд ли Витсель станет лучше после сорвавшегося перехода в "Ювентус"

Глава Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин считает, что полузащитник "Зенита" Аксель Витсель гораздо сильнее своего одноклубника Маурисиу. Также он выразил мнение по поводу того, как скажется сорвавшийся переход в "Ювентус"​ на 27-летнем бельгийце.

– Витсель – большой футболист, напрочь лишенный минусов и умеющий на поле абсолютно все. Но в Питере, на мой взгляд, на своем некогда лиссабонском уровне он не сыграл и десятка матчей. Витсель образца "Зенита", особенно прошлогоднего – это красивый полузащитник, который при черновой работе то и дело не добегал нужный метр, а при игре в атаке частенько на этот метр бил выше. А уж мечтать о том задоре, который был у бельгийца в льежском "Стандарде", и вовсе не приходилось. И уж тем более вряд ли что-то улучшится после того, как человек лишился возможности оказаться в "Ювентусе", в Лиге чемпионов.

Уровень мастерства Витселя гораздо выше, чем, например, уровень мастерства экс-грозненца Маурисиу, но уровень текущей игры этих полузащитников сопоставим. Поэтому напрашивалось получить 18 миллионов евро за Витселя и на освободившееся место ввести имеющихся в наличие игроков. Того же Маурисиу. Или Могилевца, который скоро вернется в строй. Получилось же, что в ситуации с бельгийцем "Зенит" потерял большие деньги и не приобрел ничего со спортивной точки зрения.

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​Алексей Зинин: "Как можно признаться в том, что не нашли замену Витселю?!"