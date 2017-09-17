Алексей Поддубский: "Сложно приглашать игроков на Дальний восток, все-таки мы далеко находимся"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Ахмата" отметил, что соперник – очень дисциплинированная команда. Он также добавил, что у новичка хабаровчан полузащитника Алехандро Брайана Барбаро хорошая левая нога.

– Барбаро заявили по окончании срока заявки. Он техничный игрок, у него хорошая левая нога. Пока это все, что могу сказать, – сказал во флеш-интервью перед матчем Поддубский. – Конечно, сложно приглашать футболистов на Дальний восток. Все-таки далеко находимся от центральной части России. "Ахмат"? Это дисциплинированная и хорошая команда.

Трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат"