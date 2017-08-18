Алексей Поддубский: "Игроки "СКА-Хабаровск" заснули в конце матча с "Тосно"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский после матча 7-го тура чемпионата России против "Тосно" (0:0) отметил, что немалую роль в результате сыграла разница в часовых поясах между Хабаровском и Санкт-Петербургом. Специалист подчеркнул, что команде сложно адаптироваться к высоким скоростям премьер-лиги.

– Какие впечатления оставила игра?

– Матч получился боевым, в первом тайме выглядели достойно, а во втором подсели. Физиологию не обманешь. У нас уже половина четвертого, и в конце ребята заснули. Но все-таки отработали здорово.

– На какой день после домашнего матча вы летите в европейскую часть России?

– Позавчера прилетели в Петербург, вчера была предыгровая тренировка, а сегодня игра. Если матчи в Сибири – летим за день.

– К чему сложнее всего приспособиться в премьер– лиге?

– Сложнее всего начать быстрее мыслить и работать с мячом. Здесь все гораздо быстрее. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск"