Алексей Миранчук: "Хочется, чтобы Лоськов вручил мне"десятку"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук в эксклюзивном интервью "СЭ" подчеркнул, что пока не заслуживает десятого номера на своей футболке. По словам Миранчука, ему хочется, чтобы Дмитрий Лоськов принял решение передать ему этот игровой номер.

– Хотели бы, чтобы Дмитрий Лоськов передал вам свой 10-й номер?

– Многие мне говорили – мол, возьми уже себе "десятку". Не то чтобы не готов, просто это большая ответственность. И рановато мне еще менять свой 59-й номер на "десятку". Не чувствую, что достоин.

– Но в будущем, если окажетесь достойны?

– Ну конечно! Конечно, если получится, хочется, чтобы номер мне вручил именно Лоськов. Легенда клуба! (Сергей ЕГОРОВ)